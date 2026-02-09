SICT reconstruye cinco puentes federales en Guerrero tras daños por huracanes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluyó la rehabilitación de cinco puentes federales en Guerrero, obras que benefician a más de 1.2 millones de habitantes y que forman parte de las acciones de reconstrucción tras los daños provocados por fenómenos meteorológicos.

De acuerdo con la dependencia, las estructuras fueron rediseñadas para resistir ciclones, con el objetivo de mejorar la seguridad, funcionalidad y conectividad en distintas rutas estratégicas del estado, se lee en el comunicado oficial.

Los trabajos incluyeron reparación, ampliación, aumento de altura y corrección de trazo, además de la construcción de nuevos carriles y cimentaciones profundas. En conjunto, los proyectos representaron una inversión de 323 millones de pesos y generaron 574 empleos directos e indirectos, informó la SICT.

Las obras forman parte del Programa Carretero de Guerrero 2025, que contempla una inversión total de mil 880 millones de pesos para la rehabilitación, ampliación y construcción de 63 puentes estatales y tramos carreteros, con impacto en casi dos millones de personas en la entidad.

Puente Omitlán fue reconstruido con mayor altura tras daños por huracán. ı Foto: SICT

Entre los puentes rehabilitados se encuentran el “Ing. Alfredo Mendizábal”, en la ruta Chilpancingo–Acapulco; el puente Omitlán, reconstruido siete metros más alto tras el paso del huracán John; así como La Olla, Tlapaneco I y Acahuizotla, que en conjunto suman 528.6 metros de longitud y mejoran la movilidad regional, detalló la dependencia.

am