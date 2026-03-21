Anima Trudeau a tener firmeza frente a Trump

El exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invitó al Gobierno de México a mantener una postura sólida ante Estados Unidos, en especial con su presidente Donald Trump, esto, ante el desarrollo de las revisiones del Tratado comercial entre estos dos países y Canadá (T-MEC), iniciadas desde el pasado lunes 16 de marzo y aún en desarrollo.

Durante una conferencia magistral en la 89 Convención Bancaria, de la que fue partícipe, el exprimer ministro comentó que Donald Trump no se sentirá molesto de propuestas que vengan en beneficio de quien representa a su país, puesto que cuenta con amplia experiencia como negociador.

El Dato: las conversaciones iniciadas sobre el T-MEC tuvieron un proceso en el cual la mayoría de las 54 medidas no arancelarias están saldadas, comentó esta semana CSP.

“El señor Trump es un negociador de mucha experiencia y espera que los países apoyen sus propios intereses y fomenten eso. Es algo con lo que él se siente cómodo; jamás se va a sentir ofendido si alguien es determinante por algo que es bueno para su gente y su país; él lo entiende”, comentó desde Cancún, Quintana Roo, sede de la convención.

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“Esto es algo que él ha hecho durante toda su vida, tener este tipo de negociaciones rudas. No teman tener una postura firme”, agregó.

Trudeau comentó que la paciencia es de mucha utilidad al abordar negociaciones de esta índole, al mismo tiempo que se evitan las sobrerreacciones, “nosotros sabemos que en las negociaciones una parte u otra muchas veces suelta una idea que puede llegar a ser inaceptable totalmente, pero permitámonos no sobrerreaccionar. Por supuesto, tampoco debemos dejar de reaccionar; tenemos que ser firmes sobre cuál es nuestra postura, cómo elegimos ser y por qué queremos luchar”.

TRATADO IMPORTA A EU. Dentro del inicio de los acercamientos para la revisión al T-MEC, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que este tratado tiene la misma importancia para los tres países norteamericanos: México, Estados Unidos y Canadá.

“El Tratado es importante para Canadá, para Estados Unidos y para México de la misma manera, y esos son los argumentos que llevamos en las mesas de negociación con Estados Unidos”, subrayó en su conferencia de prensa.

Respecto a las dinámicas con el entorno estadounidense, negó que la inyección de capital en México signifique una disminución de la oferta laboral para aquel país, ya que el nivel de la integración económica genera la misma cantidad de empleos en ambos lados de la frontera.

“Sí. Lo hemos dicho aquí muchas veces y hemos mostrado los datos: un empleo que se genere en México de una empresa que invierte en México para exportar a Estados Unidos genera, al menos, la misma cantidad de empleos en México que en Estados Unidos. Es falso que el T-MEC signifique ‘empresas de Estados Unidos que vienen a México y que dejan desempleados a los estadounidenses’. Al revés, hay integración económica que permite que en los dos países se generen empleos, y cada vez en México mejor remunerados y cada vez más calificados”, afirmó.

Sobre los acercamientos ya iniciados esta semana por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que se ha alistado con un paquete de información.

“Es decir, que la mayor parte de lo que compone el automóvil sea producido en los tres países. ¿Eso por qué nos conviene a nosotros? Se generan más empleos, más cadenas productivas”, indicó.