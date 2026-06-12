Canadá prevé acuerdos bilaterales

El ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, dijo que se firmarán acuerdos bilaterales con Estados Unidos, además de la revisión del pacto trilateral de libre comercio que incluye también a México (T-MEC).

“Espero que lleguemos a acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, y entre Estados Unidos y México, en cierto modo adyacentes al marco trilateral, si dichos acuerdos resuelven las cuestiones que los tres países están tratando de resolver”, dijo LeBlanc en Toronto durante una conferencia.

LeBlanc afirmó que también tiene previsto reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la próxima semana en Francia, al margen de la cumbre de líderes del G7.

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Cabe mencionar que este miércoles, y a menos de un mes de que se realice la revisión formal del acuerdo comercial, tal como lo mandata el capítulo 34.7, el presidente Donald Trump afirmó que podría no renovarlo y que su país no necesita las mercancías que sus socios le comercializan.

El Tip: una economía canadiense fuerte la convierte en el mejor socio económico, comentó el ministro Dominic LeBlanc.

“No estoy buscando renovarlo. Quiero decir, hice el T-MEC y la razón principal por la que lo hice es que el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) fue el peor tratado comercial que he visto en mi vida. Y lo mejoré, pero yo tenía el derecho de terminarlo. Y con el TLCAN, no teníamos el derecho de terminarlo”, señaló en una conferencia en la Casa Blanca.

No obstante, la semana pasada el mismo LeBlanc fue quien tomó la delantera, al enviar una misiva a sus homólogos en la que solicitó renovar el acuerdo comercial por 16 años más.

La solicitud se realizó justamente un día antes de que LeBlanc viajara a Wa-shington para reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

“El acuerdo es sumamente beneficioso para cada uno de nuestros países y para la economía norteamericana integrada”, escribió en la misiva el funcionario canadiense.