Urgen regulación e inversión ante mayor uso de IA

Ante el avance y uso acelerado de la Inteligencia Artificial (IA) para la creación de deep-fakes o imágenes, videos o audios utilizados para pornografía infantil o para vulnerar los derechos de las mujeres, es necesario que las autoridades realicen cambios al Código Penal Federal, además de definir una estrategia nacional de IA que establezca objetivos para el desarrollo y la regulación de las nuevas tecnologías. Sin embargo, es necesario también incrementar las inversiones que se realizan para el desarrollo de la tecnología, pues mientras algunos países de la OCDE invierten hasta 3.0 puntos del PIB, en México apenas se destinan 0.3, señalaron especialistas.

“Hoy podríamos legislar en donde nos está doliendo, creo que es urgente el tema de regular deepfakes para cuidar que no haya pornografía infantil y para cuidar los derechos de las mujeres, que las personas no hagan esos delitos. Sin duda alguna, hoy podríamos meter en el Código Penal un artículo para regular eso”, indicó Alberto Farca, chief project officer de Centro México Digital y miembro fundador de la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT).

El Dato: Los beneficios económicos asociados a la adopción de la Inteligencia Artificial pueden ampliarse si se diseñan y ejecutan políticas públicas habilitadoras.

No obstante, para todo el ecosistema que implica la IA, más allá de pensar en una legislación federal, se debe optar por una estrategia nacional que tenga una ruta y una meta claras y una vez conseguidas se piense en legislar con acuerdos entre todos los participantes.

Actualmente, no hay una regulación sobre IA, apenas se tiene un plan nacional que dio a conocer la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), pero sólo está enfocado en las acciones gubernamentales y no en el sector privado, “lo que dice ese plan es que tenemos que sacar una regulación pronto”, dijo.

20 por ciento de las empresas cuentan con especialistas en TI

Añadió que con la revisión del Tratado Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) se esperaba incluir un nuevo capítulo sobre este tema, pero no ha sucedido; entonces, se debe avanzar a nivel país; no obstante, aseguró que se debe avanzar cuidadosamente, para evitar “regular mal”.

Detalló que si se adopta una regulación muy rápido se corre el riesgo de que pase como en la Unión Europea, cuya ley de IA ha limitado el desarrollo tecnológico para las naciones, gobiernos y empresas, y no es una región como EU o China que sí han tenido un avance significativo.

“Lo que ha pasado en México es que ha habido más de 100 iniciativas en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y ninguna ha pasado, pero muchas de las iniciativas en México han estado basadas en la única que existe, que es la europea. Afortunadamente no han pasado”, indicó Farca.

75 por ciento de los micronegocios no tiene acceso a Internet

En México ha habido varios intentos, pero el Gobierno no los ha respaldado; uno de ellos fue el de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial o una propuesta del Centro México Digital, “sacamos algunos principios que construimos con actores de gobierno, de la academia, la industria, pero nunca estuvo respaldada”.

De ahí que la estrategia debe ser impulsada desde el Gobierno federal, pero que cuente con la participación de todos. Explicó que Canadá adoptó recientemente una estrategia nacional en la que todos los actores participaron; se buscó trabajar en seis líneas de acción para que la IA se traduzca en más trabajo, desarrollo económico y también en la privacidad de los datos o en mayor seguridad.

En ese caso en concreto, en Canadá se contó con más de 11 mil comentarios de ciudadanos, y un grupo de 28 expertos de la academia y de la sociedad civil e incluso integrantes del gobierno de ese país, “Es un camino que podemos seguir en México y que, además, ya lo hizo Canadá, lo está haciendo Japón, Inglaterra y creo que es un buen camino que seguir”.

Agregó que México tiene una oportunidad de no caer en los extremos de la sobrerregulación como sucedió en Europa, pero tampoco como en Estados Unidos en donde no se limita nada.

“Tiene una gran oportunidad de no caer en ninguno de estos dos extremos, somos un país que genera mucha información, en lo que tenemos que pensar es en esta regulación que nos permita que sí se use la IA de una manera responsable, confiable y segura”, agregó.

Explicó que si se quiere mayor seguridad, se tendrían que crear “espacios de datos” como ya ocurre en Europa, en donde hay información de alguna industria; por ejemplo, del sector salud, pero hay alguna entidad que se encarga de revisar que sean anónimos y que no se tenga alguna brecha en la privacidad de la información; sin embargo, la construcción y la regulación tienen un costo y para ser un país líder en IA y que sus empresas también lo sean debe haber inversión tanto pública como privada.

“En México hoy se invierte 0.3 del PIB en investigación y desarrollo de ciencia y tecnología. La misma ley en México dice que deberíamos invertir el 1.0 por ciento; y si ves los países de la OCDE, ellos invierten casi el 3.0 por ciento de su PIB. A lo mejor no hay un número mágico, pero lo que sí sabemos es que 0.3 está muy lejos del 3.0 por ciento de la OCDE”, finalizó.