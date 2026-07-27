Taxco cumple 24 años como Pueblo Mágico

Luego de más de dos décadas de haber obtenido la denominación de Pueblo Mágico, Taxco de Alarcón, Guerrero, se mantiene como uno de los principales destinos del país por su riqueza histórica, cultural, artesanal y gastronómica, afirmó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria aseguró que Taxco combina arquitectura virreinal, tradición platera, gastronomía y escenarios naturales que lo consolidan como un referente del turismo nacional e internacional. Añadió que ha fortalecido su oferta gracias al trabajo entre habitantes y autoridades.

La titular de Sectur subrayó que la infraestructura turística está integrada por 59 hoteles con alrededor de mil 500 habitaciones, además de 542 opciones de hospedaje disponibles en plataformas digitales, lo que permite atender la creciente demanda de visitantes.

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Rodríguez Zamora resaltó que la llamada Capital Mundial de la Plata conserva una de sus principales fortalezas en la actividad artesanal, con 223 platerías que mantienen vigente este oficio. Cada sábado, añadió, el Tianguis Sabatino de la Plata reúne a más de 2 mil 500 expositores y se ha consolidado como uno de los escaparates artesanales más representativos del país.

Señaló que Taxco ofrece 53 restaurantes y cocinas tradicionales donde los visitantes pueden degustar platillos como el mole rosa, el pozole verde, la barbacoa de chivo, los jumiles y tamales regionales.

Entre los principales atractivos turísticos destacó la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, la Casa Borda, el Cristo Monumental, los museos dedicados al arte virreinal y a William Spratling, así como las Pozas Azules de Atzala.