El supuesto video filtrado de Mía Millón que se hizo viral

En redes sociales, el nombre de Mía Millón se hizo viral por un supuesto video filtrado en redes sociales. Los comentarios al respecto ya han llegado a las redes sociales de la joven, donde aseguran que tienen más de un clip de los hechos.

La creadora de contenido y TikToker hondureña conocida como Mía Millón se encuentra envuelta en una grave polémica, después de que se filtró una supuesta serie de videos y fotos íntimas de la joven en plataformas como X o Telegram.

El escándalo ha escalado y se convirtió en tendencia en países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Sin embargo, la creadora de contenido ha decidido guardar silencio ante la situación, a pesar de los comentarios que recibe en sus redes sociales.

Si bien hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la autenticidad o existencia real del metraje completo. A pesar de ello, en redes sociales se han viralizado múltiples comentarios y frases relacionadas con el supuesto contenido

Consultas como: “mia millon video viral”, “mia millon video filtrado Telegram” y “mia millon filtración” se han vuelto tendencia en motores de búsqueda como Google.

Hasta ahora, se presume que el video filtrado no tenía el consentimiento de ser exhibido por parte de la joven, por lo que hay que mencionar que consumirlo y compartirlo puede significar una violación a su privacidad.

En países como México, este material incluso es ilegal y tener cualquier contacto con él podría traducirse como una denuncia bajo la Ley Olimpia, por lo que es recomendable evitar acceder al mismo.

En medio de la controversia, múltiples usuarios también han mencionado la existencia de fotografías virales de Mía Millón, supuestamente filtradas tras la aparición del presunto clip y replicadas en forma de capturas.

Incluso se estarían difundiendo stickers Mía Millón en aplicaciones de mensajería y en TikTok, los cuales mostrarían a la creadora de contenido en situaciones íntimas, algo que existe por huecos en las regulaciones de ciertas redes sociales.