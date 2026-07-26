Huracán Genevieve se intensifica a Categoría 3, pero se aleja de costas mexicanas

El huracán Genevieve se intensificó a Categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y continuará intensificándose, aunque se prevé que se aleje progresivamente de las costas del Pacífico mexicano.

A través de un informe en sus canales oficiales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 09:00 horas de este domingo, el huracán alcanzó la Categoría 3, mientras se ubicó 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

Aspecto de lluvias en Jalisco. ı Foto: Cuartoscuro

El sistema meteorológico provoca vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora.

En este sentido, el SMN informó que “los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional”.

Huracán Genevieve se aleja de costas del Pacífico mexicano. ı Foto: SSN

No obstante, el Servicio detalló que el huracán se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora, lo que lo aleja de costas nacionales.

“Se prevé que el huracán Genevieve siga intensificándose durante este día. Alejándose de México. Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”, se lee en el informe.

🌀Genevieve, huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 825 km al suroeste de Manzanillo, #Colima.

🌀Los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/5PlAdL1Jcy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

De esta forma, se prevé que este mismo domingo el huracán Genevieve se intensifique a Categoría 4, pero cada vez más lejos de las costas del Pacífico mexicano.

Protección Civil Jalisco emite recomendaciones por huracán

A pesar de ello, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió recomendaciones a la población ante la posibilidad de aumento de oleaje y lluvias y tormentas en el estado.

“Aunque no representa un peligro directo para el estado en este momento, podría generar oleaje de hasta 2 metros en las costas de Jalisco durante el domingo y lunes, además de incrementar el potencial de lluvias y tormentas”, escribió Protección Civil en X.

⚠️ Aviso importante | Huracán categoría 3



El ciclón tropical ubicado a aproximadamente 800 km al sur-suroeste de Jalisco ha alcanzado la categoría 3. Aunque no representa un peligro directo para el estado en este momento, podría generar oleaje de hasta 2 metros en las costas de… pic.twitter.com/ZSLgItdcuo — Protección Civil JAL (@PCJalisco) July 26, 2026

En este sentido, pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la dependencia, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar actividades recreativas en el mar, así como evitar acercarse a playas rocosas, escolleras o zonas costeras de riesgo.

Huracán Fausto, de Categoría 1, sale de zona de vigilancia

Por otra parte, el SMN informó que el huracán Fausto, de Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó este domingo a más de dos mil kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, Baja California. Con esto, abandonó la zona de vigilancia.

🌀El centro del #Huracán #Fausto de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson se localiza a más de 2 mil km al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, #BajaCalifornia.

🌀 El sistema ha abandonado la zona de vigilancia. pic.twitter.com/gObbbItju0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 22 kilómetros por hora.

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