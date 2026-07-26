Huracán Genevieve se intensifica a Categoría 3, pero se aleja de costas mexicanas

El huracán Genevieve se intensificó a Categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y continuará intensificándose, aunque se prevé que se aleje progresivamente de las costas del Pacífico mexicano.
A través de un informe en sus canales oficiales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 09:00 horas de este domingo, el huracán alcanzó la Categoría 3, mientras se ubicó 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.
El sistema meteorológico provoca vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 215 kilómetros por hora.
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En este sentido, el SMN informó que “los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional”.
No obstante, el Servicio detalló que el huracán se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora, lo que lo aleja de costas nacionales.
“Se prevé que el huracán Genevieve siga intensificándose durante este día. Alejándose de México. Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”, se lee en el informe.
De esta forma, se prevé que este mismo domingo el huracán Genevieve se intensifique a Categoría 4, pero cada vez más lejos de las costas del Pacífico mexicano.
Protección Civil Jalisco emite recomendaciones por huracán
A pesar de ello, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió recomendaciones a la población ante la posibilidad de aumento de oleaje y lluvias y tormentas en el estado.
“Aunque no representa un peligro directo para el estado en este momento, podría generar oleaje de hasta 2 metros en las costas de Jalisco durante el domingo y lunes, además de incrementar el potencial de lluvias y tormentas”, escribió Protección Civil en X.
En este sentido, pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la dependencia, seguir las indicaciones de las autoridades y evitar actividades recreativas en el mar, así como evitar acercarse a playas rocosas, escolleras o zonas costeras de riesgo.
Huracán Fausto, de Categoría 1, sale de zona de vigilancia
Por otra parte, el SMN informó que el huracán Fausto, de Categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó este domingo a más de dos mil kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, Baja California. Con esto, abandonó la zona de vigilancia.
El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de 170 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 22 kilómetros por hora.
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