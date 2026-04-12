¿Cuándo comienza la temporada de huracanes en 2026?

Para este 2026 se espera que se registren al menos 27 ciclones tropicales que se desarrollarán entre el 15 de mayo y 1 de junio dependiendo la región, de acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar).

La Semar informó que este año los ciclones tropicales del Océano Pacífico comenzará el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre, y entre estos se registrarán depresiones tropicales, tormentas, huracanes fuertes y huracanes intensos.

En el Océano Atlántico comenzarán el 1 de junio y concluirán el 30 de noviembre, y se esperan depresiones tropicales, tormentas, huracanes fuertes y huracanes intensos.

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Imagen ilustrativa de huracán ı Foto: Especial

El Niño alterará la temporada de huracanes en 2026

De acuerdo con la Semar, entre junio y agosto del 2026 se prevé que se desarrolle con un 62 por ciento de probabilidad El Niño, e incluso se espera que este continúe incluso a finales del 2026.

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es el calentamiento anómalo de el agua del Pacífico que ocurre cada 2 o 7 años; este 2026 comenzará como una fase neutra y transicionará durante la temporada de huracanes.

Esta transición del clima podría intencificar los ciclones en el Pacífico, por lo que incluso se podrían derivar sequías en las regiones del centro, noreste y sureste del país, e incluso ciclones intensos más rápido.

En el Océano Pacífico el pronóstico de ciclones tropicales del 2026; del 15 de mayo al 30 de noviembre, es el siguiente:

Depresiones tropicales: 2

Tormentas tropicales: 6

Huracanes fuertes de categoría 1 y 2: 4

Huracanes intensos de categoría 3, 4, y 5: 5

En el Océano Atlántico el pronóstico de ciclones tropicales del 2026; del 1 de junio al 30 de noviembre, es el siguiente:

Depresiones tropicales: 2

Tormentas tropicales: 4

Huracanes fuertes de categoría 1 y 2: 3

Huracanes intensos de categoría 3, 4, y 5: 2

Pronóstico de ciclones tropicales 2026 ı Foto: Semar

Los nombres de los ciclones tropicales del 2026 del Pacífico son Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Geneviev, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Mientras que los nombres que se asignaron para los ciclones tropicales del Atlántico para este 2026 son Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Nombres de los ciclones tropicales 2026 ı Foto: Semar

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