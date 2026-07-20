Prevén lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en estos estados para la madrugada de este 21 de julio

Se esperan lluvias en el territorio mexicano la madrugada de este 21 de julio.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre lluvias intensas, posibles inundaciones y deslaves durante la noche de este lunes y la madrugada del martes 21 de julio, con mayor riesgo en Sonora y Chihuahua.

Se prevén lluvias intentas en regiones norte, centro y este de Sonora, así como en las zonas central, occidental y noroccidental de Chihuahua. El pronóstico también contempla precipitaciones muy fuertes al norte de Sinaloa y al noroeste de Durango.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur, oeste y sur de Zacatecas, este de Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas y Yucatán.

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De acuerdo con el reporte, también se esperan chubascos en Baja California, Guerrero, Oaxaca, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Además, Nuevo León y Tamaulipas tendrán precipitaciones aisladas.

El temporal podría presentarse acompañado de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En tanto, rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora afectarán Baja California, el golfo de California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y el istmo de Tehuantepec, mientras una corriente de componente sur impactará Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas .

CNPC pide extremar precauciones

Protección Civil advirtió que estas condiciones pueden elevar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra.

Como principal medida preventiva, la dependencia exhortó a “evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo” . También recomendó alejarse de árboles, bardas, anuncios espectaculares y estructuras elevadas ante la fuerza del viento.

Quienes circulen por carreteras o calles deberán extremar precauciones por el pavimento mojado y la reducción de visibilidad. La autoridad pidió identificar refugios temporales, conocer rutas de evacuación y consultar únicamente canales oficiales.

La CNPC llamó a la ciudadanía a atender las instrucciones que emitan las unidades locales de Protección Civil ante cualquier emergencia.

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cehr