CONASAMA lanza estrategia ‘ABC de las Emociones’ para fortalecer la salud mental

Para las y los jóvenes

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) pondrá en marcha durante el próximo ciclo escolar la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes “ABC de las Emociones”, un programa orientado a fortalecer las habilidades socioemocionales, el autocuidado y la detección temprana de problemas de salud mental entre adolescentes de 14 a 18 años.

La titular de la CONASAMA, Yerania Emireé Enríquez López, informó que la estrategia iniciará en 70 municipios prioritarios, llegará a 4 mil 800 planteles educativos y beneficiará a 1.6 millones de estudiantes, con el propósito de brindar herramientas para reconocer, comprender y gestionar las emociones, así como promover entornos protectores dentro y fuera de las escuelas.

“La salud mental debe entenderse como una forma de cuidado colectivo en la que participan las familias, las escuelas, las comunidades y las instituciones de salud”, señaló la funcionaria.

Explicó que el programa tiene un enfoque preventivo y busca fortalecer las habilidades socioemocionales de los adolescentes para que puedan afrontar conflictos, desarrollar estrategias de autocuidado y construir relaciones saludables.

Nuestra misión es fortalecer las habilidades socioemocionales de los adolescentes que les permitan reconocer, comprender y regular sus emociones. 🙏🏾✅️ https://t.co/P3gv9eGx6D — Yerania Emireé Enríquez López (@YeraniaEmiree) July 20, 2026

Como parte de la estrategia, las y los estudiantes recibirán guías prácticas con contenidos sobre manejo de emociones, resolución pacífica de conflictos y bienestar emocional. Estos materiales también estarán disponibles para madres, padres de familia, personas cuidadoras y docentes mediante el micrositio ABC de las Emociones y a través de la Línea de la Vida.

Además, la CONASAMA capacitará a docentes y brigadistas para identificar de manera oportuna a adolescentes que requieran atención especializada y canalizarlos a los servicios de salud mental correspondientes.

Enríquez López precisó que, de acuerdo con las estimaciones de la dependencia, únicamente alrededor del 0.5 por ciento de los adolescentes requerirá atención especializada, mientras que la mayoría podrá beneficiarse de acciones preventivas y del fortalecimiento de factores de protección en el ámbito escolar y familiar.

Redes sociales, uno de los desafíos

La titular de la CONASAMA advirtió que niñas, niños y adolescentes pasan actualmente entre cuatro y ocho horas diarias frente a pantallas y redes sociales, una situación que puede incrementar la presión social, afectar la autoestima y generar problemas relacionados con la salud mental.

Ante este panorama, explicó que el programa también promoverá el uso responsable de las tecnologías digitales, el desarrollo del pensamiento crítico y una convivencia saludable en los entornos virtuales.

#ComunicadoSalud



CONASAMA impulsa el bienestar emocional de adolescentes con el "ABC de las emociones"



➡️ https://t.co/FP1Y8a8UWb pic.twitter.com/v2dr81RI82 — SALUD México (@SSalud_mx) July 20, 2026

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LMCT