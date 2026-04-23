ABC de las Emociones

Lanzan plan para atender salud mental de menores

El gobierno de México lanzó el plan ABC de las Emociones para atender salud mental juvenil con prevención, apoyo escolar y participación familiar

La salud mental de la población se ha visto mermada a causa del COVID-19
La salud mental de la población se ha visto mermada a causa del COVID-19 Foto: larazondemexico
Por:
Yulia Bonilla

Tras encontrar que la población joven registra mayores vulnerabilidades psicológicas, como depresión, ansiedad y estrés, en comparación con la población adulta, el Gobierno federal presentó el plan ABC de las Emociones, dirigido a alumnos de tercero de secundaria y todos los grados de bachillerato, con el fin de atender temas de salud mental en adolescentes de 14 a 18 años.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, 10 por ciento de adolescentes presentan malestar psicológico, lo cual rebasa el indicador entre adultos; 3.3 por ciento registra ideación suicida, 18 por ciento violencia y 4.7 por ciento consumo de cualquier droga.

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Derivado de esto y de los episodios violentos que se han registrado al interior de escuelas, se emprendió un plan compuesto por seis ejes para una estrategia que priorizará la atención a este grupo etario a través de la prevención temprana y oportuna, expuso el secretario de Salud, David Kershenobich.

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Los puntos de este plan son: una campaña masiva de sensibilización; la entrega de 18 millones de guías para jóvenes; actividades en escuelas; asambleas informativas; pláticas interactivas y el fortalecimiento de la Línea de la Vida.

El secretario de Salud sostuvo que se realizará un enfoque escolar y comunitario, con un abordaje diferenciado que tratará de entender, mas no estigmatizar, los factores de riesgo como parte de la transformación a la salud, en la cual se debe ver que, ahora, las redes sociales se ubican como otro factor que incide en la salud mental de los jóvenes.

A partir de mayo de este año, se ha instruido que alumnos de secundaria y preparatoria tendrán una hora semanal para que interatúen y compartan sus emociones. En el nuevo ciclo escolar se convocará a las madres y padres de familia, con el objetivo de guiarlos hacia una mejor compañía de sus hijos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la finalidad es “fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes” que requieren dedicación.

“Esta es una estrategia nacional. Y el centro es que cuidarnos es un acto colectivo. Este es un programa que no sólo es del Gobierno hacia los jóvenes, sino que es de la sociedad: es que padres y madres de familia participemos, que sepamos dónde están nuestros hijos, que los atendamos. Y que también, si tenemos alguna duda, puedan acceder a algún lugar para poder participar e informarse”, explicó.

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