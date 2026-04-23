Lanzan plan para atender salud mental de menores

La salud mental de la población se ha visto mermada a causa del COVID-19

Tras encontrar que la población joven registra mayores vulnerabilidades psicológicas, como depresión, ansiedad y estrés, en comparación con la población adulta, el Gobierno federal presentó el plan ABC de las Emociones, dirigido a alumnos de tercero de secundaria y todos los grados de bachillerato, con el fin de atender temas de salud mental en adolescentes de 14 a 18 años.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, 10 por ciento de adolescentes presentan malestar psicológico, lo cual rebasa el indicador entre adultos; 3.3 por ciento registra ideación suicida, 18 por ciento violencia y 4.7 por ciento consumo de cualquier droga.

2 mil profesionales de la salud se sumarán a la Línea de la Vida

Derivado de esto y de los episodios violentos que se han registrado al interior de escuelas, se emprendió un plan compuesto por seis ejes para una estrategia que priorizará la atención a este grupo etario a través de la prevención temprana y oportuna, expuso el secretario de Salud, David Kershenobich.

Los puntos de este plan son: una campaña masiva de sensibilización; la entrega de 18 millones de guías para jóvenes; actividades en escuelas; asambleas informativas; pláticas interactivas y el fortalecimiento de la Línea de la Vida.

El secretario de Salud sostuvo que se realizará un enfoque escolar y comunitario, con un abordaje diferenciado que tratará de entender, mas no estigmatizar, los factores de riesgo como parte de la transformación a la salud, en la cual se debe ver que, ahora, las redes sociales se ubican como otro factor que incide en la salud mental de los jóvenes.

A partir de mayo de este año, se ha instruido que alumnos de secundaria y preparatoria tendrán una hora semanal para que interatúen y compartan sus emociones. En el nuevo ciclo escolar se convocará a las madres y padres de familia, con el objetivo de guiarlos hacia una mejor compañía de sus hijos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la finalidad es “fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes” que requieren dedicación.

“Esta es una estrategia nacional. Y el centro es que cuidarnos es un acto colectivo. Este es un programa que no sólo es del Gobierno hacia los jóvenes, sino que es de la sociedad: es que padres y madres de familia participemos, que sepamos dónde están nuestros hijos, que los atendamos. Y que también, si tenemos alguna duda, puedan acceder a algún lugar para poder participar e informarse”, explicó.