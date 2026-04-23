Golpe a huachicol de magnitud industrial; incluía a petrofactureros

Una ofensiva federal contra el mercado ilícito de combustibles dejó al descubierto tres estructuras criminales con alcance nacional, operaciones por miles de millones de pesos y liderazgos identificados, informaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El secretario Omar García Harfuch anunció el desmantelamiento de una red dedicada al robo de hidrocarburos que operaba en la zona centro del país, con una capacidad de extracción de hasta 1.5 millones de litros por semana. La célula contaba con tomas clandestinas, almacenamiento en inmuebles, distribución con pipas y empresas fachada que introducían el combustible al mercado formal.

El Dato: Los decomisos incluyeron más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, 11 tractocamiones, armamento y efectivo.

El grupo controlaba municipios clave del Estado de México e Hidalgo, entre ellos Jiquipilco, Polotitlán, Apaxco, Cuautitlán Izcalli, Tepeji del Río, Tula de Allende y Atotonilco de Tula. Las investigaciones, que tomaron siete meses, permitieron identificar al líder de la célula, Mauricio “N”, El Burras; junto a él fueron detenidos Jorge “N”, Joaquín Arturo “N”, además de otros cuatro colaboradores.

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García Harfuch detalló que la célula no surgió de manera aislada, sino que tomó el control tras la detención de Sergio “N”, El Sirio, antiguo líder de una organización dedicada al huachicol en la misma zona. Luego de la captura, otros integrantes asumieron la operación, lo que permitió la continuidad de las actividades ilícitas bajo una nueva estructura con capacidad logística y financiera propia.

14 detenidos tras 20 cateos en 4 entidades

Fuerzas federales aseguraron 20 inmuebles en Hidalgo y Estado de México, de los cuales 10 correspondían a empresas gaseras que fueron clausuradas por funcionar como puntos de almacenamiento y venta de hidrocarburo robado.

PETROFACTUREROS. Una red de huachicol respaldada por más de 40 empresas fachada logró mover hasta 23 mil millones de pesos mediante facturación falsa y simulación de operaciones en el país, informó el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, al detallar el caso de un grupo criminal que ocultó el contrabando de hidrocarburos bajo una estructura empresarial.

Señaló que estas investigaciones guardan relación con el operativo realizado en marzo del año pasado en Altamira, Tamaulipas, donde se aseguró el buque Challenge Procyón, y que permitió obtener información clave para ampliar las indagatorias sobre el contrabando de combustible e identificar nuevas estructuras.

40 empresas fachada fueron utilizadas por la red

El modelo de los “petrofactureros” funcionó con la participación de múltiples personas físicas que actuaban como representantes, socios o firmantes ante autoridades fiscales y financieras. En los registros oficiales, estas compañías aparecían como negocios de logística, construcción o energía; sin embargo, carecían de infraestructura, personal y permisos para operar en el sector de hidrocarburos.

La red utilizó facturación apócrifa y triangulación de recursos para sostener el flujo económico del huachicol. A través de este mecanismo, los ingresos ilícitos se diluían entre distintas empresas, lo que dificultaba rastrear responsabilidades individuales. Ese sistema, añadió, permitió mantener activo el esquema de contrabando, fragmentar la trazabilidad del combustible y evadir controles fiscales, aduaneros y regulatorios.

Las indagatorias también documentaron el uso coordinado de transporte marítimo, ferroviario y terrestre para introducir, trasladar y distribuir hidrocarburo ilegal en estados como Tamaulipas, Querétaro y Jalisco. Los cargamentos ingresaban al país con etiquetas falsas —como aditivos o lubricantes— mediante documentos alterados que ocultaban volúmenes reales y características del producto.

El uso de empresas fachada permitió simular cadenas comerciales completas, desde la importación hasta la venta final. En ese proceso, la red aprovechó fallas en los sistemas de supervisión y ventanas operativas en puertos y aduanas, además de realizar pagos ilícitos vinculados a descarga, transporte y comercialización.

Lara señaló que la investigación se desarrolló en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear operaciones irregulares y movimientos de dinero vinculados al huachicol fiscal. Como resultado, la FGR judicializó el caso a inicios de abril y obtuvo órdenes de aprehensión contra integrantes clave. Hasta el momento, seis personas han sido detenidas, identificadas como operadores, prestanombres y líderes de la estructura, con vínculos en al menos ocho empresas relacionadas con el esquema.También se aseguraron cinco inmuebles, 47 vehículos de alta gama, joyería y dinero, con un valor superior a 126 millones de pesos.

Para la Fiscalía, este caso expone la evolución del huachicol hacia esquemas financieros sofisticados que combinan delitos fiscales, lavado de dinero y contrabando. Lara López subrayó que las investigaciones continuarán para desarticular por completo este tipo de estructuras.

MÁS GOLPES. Los esfuerzos contra el tráfico de hidrocarburos permitieron desarticular otra célula criminal con presencia en varias entidades y detener a siete personas. En un operativo adicional, fuerzas federales capturaron a Héctor Iván “N”, identificado como el encargado de la logística y coordinación de esta red.

El despliegue se ejecutó de manera simultánea en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, donde autoridades identificaron un esquema que integraba extracción, transporte y distribución de los hidrocarburos robados.

Sobre los avances en procesos judiciales contra el huachicol, Lara López informó que tres personas recibieron ocho años de prisión tras el aseguramiento de más de 100 mil litros de hidrocarburo, y seis integrantes de otra organización fueron sentenciados luego de que se decomisaran 54 mil litros de combustóleo.

Niegan captura de El guano

Por Elizabeth Hernández

CONTRARIO a reportes locales que aseguraban la captura de Aureliano Guzmán Loera, El Guano, la Secretaría de la Defensa Nacional descartó que el hermano de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se encuentre entre las personas detenidas tras el despliegue federal.

Antoridades confirmaron un operativo en la región conocida como Triángulo Dorado, en los límites de Sinaloa y Durango, con participación de fuerzas terrestres y aéreas. El Aeropuerto Internacional de Culiacán suspendió vuelos comerciales durante varias horas y restringió operaciones a aeronaves oficiales bajo resguardo federal.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que el despliegue en Sinaloa, se centró en Badiraguato, y precisó que la identidad de las personas detenidas no puede darse a conocer debido al proceso de investigación en curso. Detalló que las acciones arrancaron desde las primeras horas del día bajo coordinación del Gabinete de Seguridad, con participación central de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También aseguró que habían logrado detenciones durante el dispositivo, que se extendió a corredores montañosos que conectan Sinaloa, Durango y Chihuahua, aunque aclaró que hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la captura de Aureliano Guzmán.