Ricardo Monreal defiende asistencia de Sheinbaum a la final del Mundial 2026

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al afirmar que su presencia respondió a razones de cortesía diplomática y al fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador sostuvo que la participación de la mandataria en el encuentro deportivo fue adecuada, al tratarse de un evento de alcance internacional en el que México fungió como país coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.

Monreal inició su mensaje con una reflexión sobre el significado social del futbol, al citar al escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de El fútbol a sol y sombra, de quien retomó la idea de que este deporte representa “música del cuerpo y fiesta de los ojos”, además de constituir una expresión cultural que fortalece la identidad de los pueblos.

Sheinbaum, ayer, tras la final del Mundial ı Foto: Especial

El diputado señaló que el Mundial de 2026 trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un escaparate internacional para mostrar la imagen del país.

“El Mundial del 2026 con México como anfitrión, junto a Estados Unidos y Canadá, fue más que una competencia deportiva; durante semanas se convirtió en un escaparate de lo que somos y, sobre todo, de la nación que hemos decidido construir”, expresó.

En ese contexto, defendió la decisión de Sheinbaum de aceptar la invitación formulada por el presidente de Estados Unidos para asistir al partido.

“Hizo bien la presidenta Claudia Sheinbaum en aceptar la invitación que le formulara el presidente de los Estados Unidos. Hizo bien por cortesía, por diplomacia y por intensificar las relaciones bilaterales y profundizar las preocupaciones que nos asisten como nación independiente y soberana”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto a Donald Trump y Gianni Infantino ı Foto: Reuters

Monreal consideró que la asistencia de la mandataria inevitablemente generaría críticas desde distintos sectores políticos, independientemente de la decisión que hubiera tomado.

“El no haber aceptado, la mitad o menos hubiera criticado y cuestionado esta decisión. El aceptar, pues seguramente la otra mitad o la oposición cuestionará que haya ido”, señaló.

El coordinador parlamentario de Morena también destacó el desempeño de la titular del Ejecutivo federal y aseguró que ha demostrado honestidad, prudencia y firmeza en el ejercicio del cargo.

“La presidenta ha demostrado para mí tres cosas fundamentalmente: honestidad y rectitud en el desempeño de su función; firmeza y prudencia en el manejo de la cosa pública; y ser una defensora incansable de nuestra soberanía”, sostuvo.

El futbol une e inspira; también muestra la identidad de una nación.

En este Mundial, México proyectó su grandeza, hospitalidad y capacidad para afrontar grandes retos.

La Presidenta @ClaudiaShein reforzó su imagen de liderazgo y transmitió la de un país confiable y estable. pic.twitter.com/TyqrNwWKcc — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 20, 2026

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LMCT