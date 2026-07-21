Gobierno de CSP asegura que plan de renovación hospitalaria avanzará 29% al cierre de 2026

El plan sexenal de rehabilitación y fortalecimiento a la infraestructura hospitalaria para mejorar los servicios de salud a la población mexicana tendrá un avance del 29 por ciento al cierre de este año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó la meta fijada de su gobierno para concretar una inversión de 181 mil millones de pesos en todo el sexenio para echar a andar 152 proyectos, de los que 50 serán nuevos hospitales, 47 ampliaciones y 55 sustituciones y mejoras mayores.

Como lo ha presentado en ocasiones anteriores, adelantó que la próxima semana se comparará los resultados y avances en materia de infraestructura a la salud correspondientes a los gobiernos de la 4T, con las administraciones pasadas del PRI y el PAN.

“La próxima semana vamos a presentar cómo se compara esto con el periodo neoliberal: Cuánto se construyó de 82 a 2018 y cuánto vamos a construir nosotros. Más que la construcción es la atención. La atención a la población, el acceso a la salud”, comentó este martes en Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, comentó que con este plan se pasará de 96 mil 966 camas hospitalarias a 106 mil 105 entre 2024 y 2030 y será el crecimiento más grande desde que se tienen datos.

Hasta ahora, el avance registrado es de 30 proyectos ya concluidos que representan mil 474 nuevas camas, mientras que para este 2026 se tiene contemplada la construcción de 33 nuevos hospitales, sustituciones y ampliaciones mayores que sumarán otras mil 163 camas nuevas. En suma, esto significa un 26 por ciento de avance al cierre de este año.

“¿Pero qué significa? Que para final del año vamos a haber sumado 2,637 camas más. Significará que iremos a 29 por ciento del avance hacia el final de sexenio, proceso que se acelerará en 2027 y 2028 con los proyectos nuevos que iniciamos este año”, sostuvo.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, recordó que en el sexenio se construirán, rescatarán o rehabilitará integralmente 20 hospitales, de los que cuatro ya fueron inaugurados, mientras que otros nueve ya están en proceso.

Martí Batres Guadarrama este día en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Entre las obras contempladas destacó el Hospital General de Cherán, una unidad completamente nueva, que resulta “emblemática” por su ubicación central en beneficio de la zona purépecha. Hasta ahora registra un avance del 13 por ciento y contará con 30 camas, 12 consultorios, entre los que se tendrá espacio para la medicina tradicional, así como seis especialidades, un quirófano y un área de partería donde trabajarán parteras de las comunidades.

El director del IMSS, Zoé Robledo, expuso que la meta de esta institución es construir y poner en operación 47 hospitales, de los que siete ya brindan servicios y otros 21 ya se encuentran en obra; al menos 10 de estos tendrán su apertura dentro de los próximos 10 meses.

“Además de hablar de inversión pública y construcciones y edificios, estamos hablando de ampliar los servicios en donde o nunca habían existido o en donde la capacidad instalada del IMSS por tantos años de desinversión, ya resultaba completamente insuficiente y las personas tenían que asumir ese costo en recorridos largos o en esperas prolongadas”, comentó.

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, recordó que la meta es de 87 nuevos proyectos estratégicos con una inversión de 46 mil millones de pesos para contar con 43 hospitales nuevos, donde 21 consistirán en una rehabilitación total con ampliación y 23 centros de salud y servicios ampliados para acercar servicios de primer nivel de atención a la población.

“Esta transformación ya es una realidad en 19 nuevos hospitales inaugurados por el IMSS Bienestar que ya operan como parte de la red de servicios públicos de atención de nuestro país, desde Tijuana a Baja California, hasta Tlapa, en la montaña de Guerrero; en las playas de Maruata, en Michoacán; hasta en Tuxtepec, en Oaxaca. Hoy son hospitales que hacen cirugías de alta especialidad, que brindan consulta de especialidad y que complementan la red de atención de nuestro país todo 100 por ciento gratuito”, destacó.

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FGR