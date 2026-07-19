‘Representa a México con dignidad y honestidad’: Monreal elogia a Sheinbaum tras el Mundial 2026

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, destacó la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la ceremonia de premiación de la Copa Mundial de la FIFA, al afirmar que representó a México “con dignidad y honestidad” durante el acto protocolario celebrado tras la final del torneo.

A través de sus redes sociales, el legislador subrayó que la mandataria mexicana fue la única mujer ubicada en la primera línea junto a otros jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la ceremonia, esto al compartir una imagen de la mandataria en la ceremonia de premiación.

“México presente en la ceremonia de premiación de la Copa Mundial, en la persona de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien representa a nuestro país con dignidad y honestidad, y única mujer en la primera línea de jefes de Estado”, escribió.

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México presente en la ceremonia de premiación de la Copa Mundial, en la persona de la Presidenta @Claudiashein, quien representa a nuestro país con dignidad y honestidad, y única mujer en la primera línea de jefes de Estado. Enhorabuena a España por su merecido título. pic.twitter.com/XfbH8hBTCV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 19, 2026

En el mismo mensaje, Monreal felicitó a la selección de España por la obtención del campeonato mundial, luego de imponerse en la final del torneo.

“Enhorabuena a España por su merecido título”, expresó el líder parlamentario de Morena.

Además, en un mensaje previó, el coordinador afirmó que la presidenta sabría aprovechar el encuentro con los mandatarios para fortalecer la relación bilateral de forma respetuosa.

“Aceptar la invitación del mandatario estadounidense para presenciar la final de la Copa Mundial es un gesto correcto de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Con su habilidad e inteligencia, sabrá aprovechar el encuentro para profundizar en una relación bilateral respetuosa y republicana”, expresó Monreal.

La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la final de la Copa del Mundo como parte de una agenda de trabajo en Estados Unidos, donde además sostuvo encuentros con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco del evento deportivo.

Aceptar la invitación del mandatario estadounidense para presenciar la final de la Copa Mundial es un gesto correcto de nuestra Presidenta @Claudiashein. Con su habilidad e inteligencia, sabrá aprovechar el encuentro para profundizar en una relación bilateral respetuosa y… pic.twitter.com/A3F7iCKc5C — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 18, 2026

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LMCT