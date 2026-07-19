Claudia Sheinbaum llega a Estadio Nueva York Nueva Jersey para final del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó al Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde este domingo se juega el partido final del Mundial 2026, entre las selecciones de Argentina y España.

Sheinbaum Pardo fue invitada al evento por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que su asistencia al mismo es un “importante en términos diplomáticos”.

🏆🇲🇽 Claudia Sheinbaum ya está en la gran final del Mundial 2026



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó al Estadio de Nueva York/Nueva Jersey para presenciar el partido por el título de la Copa del Mundo 2026#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/f2ZdxeG6ug — Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 19, 2026

La llegada de la presidenta fue captada en video por medios nacionales, los cuales difundieron el momento en redes sociales.

Se esperan más detalles pronto de la asistencia de la mandataria federal al evento, así como información oficial por parte de la Presidencia de México.

Al partido final también acuden el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney y otros líderes internacionales.

Sheinbaum sale de su hotel en NY y la reciben con vítores

Momentos antes, fue captada en video la salida de la presidenta del Hotel Kimpton, en Nueva York, para iniciar su camino al Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Al exterior del hotel, un grupo de simpatizantes esperaba a la mandataria federal. Ella se acercó a ellos, los saludó y se tomó foto con algunos.

Mientras tanto, los simpatizantes gritaban consignas como: “¡Claudia, Claudia!”, “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, “¡No estás sola!”, entre otras.

Un momento similar protagonizó la mandataria federal la noche del sábado, cuando llegó a Estados Unidos, donde decenas de mexicanos residentes en Nueva York se congregaron al exterior del hotel para recibirla y saludarla.

Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/saoUSJy2eb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Claudia Sheinbaum compartió el video en sus redes sociales, y dedicó un mensaje de agradecimiento a las y los mexicanos en Nueva York:

“Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X.

Importante en términos diplomáticos, asistencia a final del Mundial

El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un mensaje en video en donde confirmó su asistencia al Estadio Nueva York Nueva Jersey para el partido final del Mundial 2026, al cual fue invitada por Trump.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

La mandataria federal destacó que su asistencia al evento es “importante en términos diplomáticos”, y que ésta es reflejo de una buena relación con Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am