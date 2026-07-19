Sheinbaum llega a EU y es recibida por mexicanos en Nueva York: ‘Gracias por tanto cariño’

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó la noche del sábado a Nueva York, Estados Unidos, y fue recibida por connacionales y migrantes, a quienes les agradeció el cariño y la calidez que expresaron a su arribo.

Durante la madrugada del domingo, la presidenta publicó un video en sus redes sociales que captó el momento en que llegó a Nueva York, Estados Unidos, en el contexto de su visita a este país para asistir al partido final del Mundial 2026, que se jugará entre las selecciones de España y Argentina en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

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En la grabación, se mira cómo un grupo de personas, algunas con jerseys de la Selección Mexicana y hablando español, reciben con cariño a la presidenta. Le dan flores, se toman fotos con ella y le dedican serenata.

Al respecto, en su mensaje, la mandataria federal agradeció las muestras de cariño, y aseguró que estas son recíprocas.

Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México 🇲🇽 pic.twitter.com/saoUSJy2eb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

“Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X.

Presencia mexicana en Nueva York, en crecimiento

De acuerdo con un estudio demográfico reciente (2024) del Cuny Graduate Center basado en la American Community Survey (ACS) del Censo de EU, la población mexicana en el Área Metropolitana de Nueva York era, en ese momento, de 640 mil 923 personas.

La cifra representa el doble de lo que se contó en el año 2000, cuando era de poco más de 309 mil.

Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde se jugará la final del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Mientras que, tan solo en el territorio de la Ciudad de Nueva York (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island), 228 mil 530 neoyorkinos declararon ser de origen mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado, en reiteradas ocasiones, su respeto y apoyo a los mexicanos que residen en Estados Unidos, especialmente frente al tenso contexto antiinmigrante que se ha llevado a cabo en ese país, donde las comunidades son amenazadas por redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Sheinbaum: Asistir a final del Mundial es un importante acto diplomático

El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia al partido final del Mundial 2026, y aseguró que su presencia en este evento es “importante en términos diplomáticos”.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

A través de un mensaje en video, la mandataria federal recordó que fue invitada a este evento por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que al mismo asistirán también el republicano, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y otros jefes de Estado.

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y, además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo la presidenta en su video.

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