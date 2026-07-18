Sheinbaum destaca que su asistencia a final del Mundial es una muestra de buena colaboración con EU

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, da un mensaje a propósito de su asistencia a final del Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su asistencia este domingo al partido final del Mundial 2026 será una muestra de la buena coordinación y colaboración entre México y Estados Unidos.

A través de un mensaje en video, la mandataria federal recordó que acudirá el domingo a Nueva Jersey para el partido entre Argentina y España para representar a México en lo que consideró un importante acto diplomático para los representantes de los tres países que fueron sede del torneo.

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“El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente [de Estados Unidos, Donald] Trump para asistir, va a estar también el primer ministro [de Canadá, Mark] Carney”, explicó la presidenta en su mensaje en video.

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“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y, además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, abundó la mandataria federal.

De izq. a der.: Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney. ı Foto: FIFA Media Hub

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su asistencia es relevante para representar a nuestro país en el torneo, si bien el lunes retomará sus actividades desde la capital del país.

“Así que vamos a representar a México el día de mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México”, concluyó la presidenta.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

El domingo, se juega el partido Argentina vs España, final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, invitó a Claudia Sheinbaum y al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Segob notifica al Senado ausencia de la presidenta

Más temprano, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que recibió la notificación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la ausencia de la presidenta por motivo de su asistencia al partido.

Buen día, hace unos minutos recibimos la Comunicación de la Presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México… pic.twitter.com/wj5Q5YYRHh — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) July 18, 2026

“...se informe a la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo que la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo , se ausentará del territorio nacional a fin de asistir en representación de México a la final de la ‘Copa Mundial FIFA 2026’ , en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, saliendo del país el sábado 18 de julio y regresando el lunes 20 de julio del 2026 ”, se lee en el oficio.

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