Sheinbaum destaca que su asistencia a final del Mundial es una muestra de buena colaboración con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su asistencia este domingo al partido final del Mundial 2026 será una muestra de la buena coordinación y colaboración entre México y Estados Unidos.
A través de un mensaje en video, la mandataria federal recordó que acudirá el domingo a Nueva Jersey para el partido entre Argentina y España para representar a México en lo que consideró un importante acto diplomático para los representantes de los tres países que fueron sede del torneo.
“El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente [de Estados Unidos, Donald] Trump para asistir, va a estar también el primer ministro [de Canadá, Mark] Carney”, explicó la presidenta en su mensaje en video.
Cancelan vuelo que llevaría a Sheinbaum a Nueva York por mala calidad de aire
“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y, además, es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, abundó la mandataria federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su asistencia es relevante para representar a nuestro país en el torneo, si bien el lunes retomará sus actividades desde la capital del país.
“Así que vamos a representar a México el día de mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México”, concluyó la presidenta.
El domingo, se juega el partido Argentina vs España, final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, invitó a Claudia Sheinbaum y al primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Segob notifica al Senado ausencia de la presidenta
Más temprano, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que recibió la notificación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la ausencia de la presidenta por motivo de su asistencia al partido.
“...se informe a la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo que la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, se ausentará del territorio nacional a fin de asistir en representación de México a la final de la ‘Copa Mundial FIFA 2026’, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, saliendo del país el sábado 18 de julio y regresando el lunes 20 de julio del 2026”, se lee en el oficio.
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