¿Argentina o España? Checo Pérez tiene el corazón dividido para la final del Mundial 2026

El piloto de la escudería Cadillac de F1 siente simpatía por Argentina, especialmente por Lionel Messi.

Sergio “Checo” Pérez también vive la emoción de la Final del Mundial 2026, aunque reconoció que, por primera vez en mucho tiempo, no sabe a quién apoyar. El piloto mexicano confesó que tiene motivos de sobra para simpatizar tanto con España como con Argentina, por lo que aseguró que llegará al domingo con el corazón dividido.

Durante el Media Day previo al Gran Premio de Bélgica 2026, el tapatío fue cuestionado sobre el partido que definirá al nuevo campeón del mundo y dejó claro que, más allá de la ausencia de México, no piensa perderse el encuentro.

España, Messi y un corazón dividido

Checo explicó que mantiene un vínculo muy especial con España, país donde suele pasar largas temporadas junto a su familia, razón por la que siente un gran cariño por la selección dirigida por Luis de la Fuente.

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“Difícil. La verdad es que con España tengo una conexión muy grande. Paso un buen tiempo ahí, en familia todos los años. Tengo mucho cariño por España”, declaró.

Sin embargo, también reconoció que Argentina tiene un ingrediente imposible de ignorar: Lionel Messi, a quien volvió a colocar como el mejor futbolista de todos los tiempos.

“Por Argentina también, por Messi, el mejor jugador de la historia. Me encantaría verlo ganar… la verdad es que es difícil escoger a uno. Creo que el que sea va a ser un muy buen ganador”, comentó.

Checo diciendo que lo más interesante del fin de semana es la final del Mundial 😭😭😭



Ya le vale la F1 (a mí también Checo 😭)



“Con España tengo una conexión muy grande, paso un buen tiempo ahí en familia, y con Messi, es el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo… pic.twitter.com/nSnUzZEw2a — Marie🌸 (@ma_fe79) July 16, 2026

Checo espera “el mejor partido del Mundial”

Más allá de sus preferencias personales, el piloto de Cadillac aseguró que tanto España como Argentina hicieron méritos suficientes para disputar el campeonato y pronosticó una Final de alto nivel.

“Los dos merecen estar en la Final, creo que vamos a ver el mejor partido del Mundial y creo que es lo más interesante del fin de semana”, afirmó entre risas.

Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Bélgica en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, Checo también estará pendiente del duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

La Final del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, donde España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina intentará conseguir la cuarta estrella de su historia.

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