Como los campeones de la NFL y de la NBA: así reconocerá FIFA al ganador del Mundial 2026

Se confeccionarán 2026 ejemplares, de los cuales 30 se otorgarán a los ganadores y el resto, 1996 piezas, se pondrán a la venta.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo definirá al nuevo campeón del mundo, también marcará un momento sin precedentes en la historia de la FIFA.

Por primera vez desde la creación de la Copa del Mundo, el organismo entregará anillos de campeón al equipo ganador, un reconocimiento inspirado en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos como la NFL, la NBA y las Grandes Ligas.

Con esta decisión, la FIFA busca incorporar una nueva tradición para distinguir a los futbolistas que logren conquistar el título más importante del futbol internacional.

La FIFA ha mandado a fabricar 2.026 anillos de campeón de la Copa del Mundo; 30 de ellos serán repartidos al plantel ganador y el resto saldrán a la venta para aficionados y coleccionistas. Se estima que el valor estará por encima de los 3.000 euros. pic.twitter.com/BIbPHAD5PO — MrOFF (@MrOFFSIDER) July 17, 2026

Así serán los exclusivos anillos del Mundial 2026

Los nuevos anillos de campeón estarán elaborados en oro y contarán con incrustaciones de diamantes y zafiros. En uno de sus costados aparecerá la silueta del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que al centro llevará la inscripción “FIFA World Cup 2026 Champions”, rodeada por detalles en piedras preciosas.

En total se fabricarán 2,026 anillos, aunque únicamente 30 serán personalizados y entregados a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección campeona. Las 1,996 piezas restantes estarán destinadas al público como artículos de colección, aunque la FIFA todavía no ha revelado su precio ni la fecha en la que saldrán a la venta.

La @FIFAWorldCup no sólo copió a la #NFL el Show del medio tiempo en el SuperBowl, ahora también entregará anillos al más puro estilo del futbol americano y otros deportes estadounidenses.



La #Fifa producirá 2 mil 26 anillos en edición limitada.

30 anillos serán entregados al… pic.twitter.com/drVvlgvMKR — Daniel Rentería Beiza (@Brody_Renteria) July 17, 2026

Una tradición tomada del deporte estadounidense

La FIFA explicó que, inmediatamente después del silbatazo final, el capitán y el director técnico del equipo campeón recibirán unos anillos provisionales durante la ceremonia de premiación. Posteriormente, los 30 anillos oficiales serán fabricados a la medida de cada integrante del plantel para convertirse en un recuerdo permanente de la conquista mundialista.

La entrega de anillos de campeón tiene su origen en 1927, cuando Jacob Ruppert, propietario de los New York Yankees, decidió premiar con un anillo de oro a los integrantes del equipo tras conquistar la Serie Mundial. Años más tarde, la NFL popularizó esta tradición con el Super Bowl, mientras que la NBA y otras ligas estadounidenses la adoptaron como uno de los máximos símbolos del éxito deportivo.

Ahora será la FIFA la que incorpore esta costumbre. Así, la selección que levante la Copa del Mundo 2026 no solo quedará inmortalizada con el trofeo más importante del futbol, sino también con un anillo de campeón que pasará a formar parte de la historia del torneo.

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