El mural que está conquistando las redes: Julián Quiñones, Gilberto Mora y Raúl Jiménez reciben inesperado homenaje

El legado de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ya trascendió las canchas. Julián Quiñones, Gilberto Mora y Raúl Jiménez fueron inmortalizados en un mural realizado en Ensenada, Baja California, como reconocimiento a la destacada actuación que tuvieron con el Tricolor durante la Copa del Mundo.

La obra fue creada por el artista ensenadense Noche ADN, quien plasmó a los tres futbolistas sobre la cuchilla ubicada en la avenida Ryerson, en la zona centro de la ciudad. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde el mural recibió elogios por su calidad y por el homenaje dedicado a los jugadores mexicanos.

Un reconocimiento diferente para los héroes del Tricolor

El mural celebra el impacto que tuvieron Quiñones, Mora y Jiménez durante el Mundial 2026, torneo en el que se consolidaron como algunos de los futbolistas más representativos del conjunto dirigido por Rafael Márquez.

En esta ocasión, Noche ADN dejó de lado el enfoque social que suele caracterizar gran parte de su trabajo artístico para rendir homenaje a un momento que despertó orgullo entre la afición mexicana. El artista es ampliamente reconocido por utilizar el arte urbano para visibilizar diversas causas sociales y mantener viva la memoria de personas desaparecidas en Baja California.

Ahora, su propuesta tomó un rumbo distinto al convertir a los tres seleccionados nacionales en protagonistas de una obra que busca recordar una de las participaciones más destacadas de México en una Copa del Mundo.

El mural ya es un nuevo atractivo en Ensenada

La intervención artística rápidamente comenzó a atraer a aficionados y turistas que recorren el centro de Ensenada, quienes aprovechan para fotografiarse frente a la obra y compartir las imágenes en redes sociales.

Con este mural, Julián Quiñones, Gilberto Mora y Raúl Jiménez reciben un reconocimiento fuera de las canchas, demostrando que el impacto de su participación en el Mundial 2026 también quedó plasmado en el arte urbano mexicano.

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