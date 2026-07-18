Tren Maya de carga comenzará a operar en enero de 2027, anuncia Sheinbaum

Al centro, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el anuncio del Tren Maya de carga.

El Tren Maya de carga, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno federal para el sureste del país, comenzará a operar en enero de 2027, anunció este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un mensaje en video, filmado desde Puerto Morelos, Quintana Roo, como parte de una gira de trabajo por este estado, la mandataria federal anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras para el Tren Maya de carga.

Destacó que estas 12 locomotoras cargan el mismo material que usará en el resto de la construcción de la obra de carga, y anunció que ésta comenzará a operar en enero de 2027.

“Les tenemos una gran noticia, ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de Carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga”, anunció la presidenta.

“Y muy pronto, en enero, ya se inaugura el Tren de carga. [...] Una gran noticia para el sureste de México y para todo el país”, abundó la mandataria federal.

Hoy en la mañana visitamos las nuevas locomotoras del Tren Maya de carga en puerto Morelos, Quintana Roo. Previo a ello tuvimos una reunión con los gobernadores del sureste del país. Avanzamos con convicción, honestidad y resultados. pic.twitter.com/A8ta6d5nzb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

A la presentación de la noticia acompañaron a la presidenta los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; de Quintana Roo, Mara Lezama; de Campeche, Layda Sansores; de Tabasco, Javier May, y de Chiapas, Eduardo Ramírez.

También acompañó a la mandataria federal el General Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, quien, explicó la presidenta, “está a cargo de la construcción del Tren Maya de Carga y de otros tramos de los trenes de pasajeros al norte. Construyó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum y parte del Tren Maya de Carga”.

“Hoy en la mañana visitamos las nuevas locomotoras del Tren Maya de carga en Puerto Morelos, Quintana Roo. Previo a ello tuvimos una reunión con los gobernadores del sureste del país. Avanzamos con convicción, honestidad y resultados”, escribió la presidenta en redes sociales, en la publicación que acompañó el video.

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