Obras en el país contribuyen a reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida: SICT

La infraestructura debe concebirse como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la población y reducir las desigualdades, afirmó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva.

A través de un mensaje en video publicado en redes sociales, Esteva Medina señaló que construir caminos implica mucho más que desarrollar obras de ingeniería, pues, dijo, cada proyecto influye en el acceso de las personas a oportunidades y en la integración de comunidades.

“Construir caminos es una tarea mucho más profunda. Es una forma de pensar el mundo, de imaginar el futuro y de decidir con cada trazo hacia dónde queremos ir como sociedad”, expresó.

El titular de la SICT llamó a construir obras con sentido humano y responsabilidad. ı Foto: Captura de video (SICT)

El titular de la SICT sostuvo que la infraestructura representa una decisión sobre el tipo de país que se busca construir. Añadió que cada obra debe responder a criterios de seguridad, justicia, resiliencia y sostenibilidad, ya que detrás de cada kilómetro construido existen familias y comunidades que dependen de una conectividad adecuada.

El secretario también afirmó que las acciones del sector deben respaldar los principios que promueve el Gobierno federal. En ese sentido, indicó que la actual administración impulsa un modelo basado en la justicia social, la igualdad, el bienestar compartido, la innovación y los derechos, elementos que, dijo, forman parte del llamado humanismo mexicano.

Cada obra que realizamos en la SICT, la hacemos pensando en el bienestar de la población ✨



Seguiremos trabajando para llevar justicia social y desarrollo a cada rincón del país. 🚶‍♀️👷🚅✈️🏫⚽ pic.twitter.com/tE24kk190B — SICT México (@SICTmx) July 16, 2026

Asimismo, hizo un llamado a que la labor de las y los ingenieros vaya acompañada de responsabilidad y congruencia.

“En la ingeniería, como en la vida pública, las palabras adquieren verdadero sentido cuando son acompañadas por los hechos”, dijo Esteva en su mensaje.

Agregó que hablar de servicio, seguridad o sostenibilidad implica traducir esos principios en decisiones y obras concretas.

Al concluir, el titular de la SICT reconoció la labor de las camineras y camineros del país. Afirmó que su trabajo contribuye a acercar comunidades, generar oportunidades y construir condiciones para el bienestar y la paz.

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