SPEI sin retos en el Mundial, el riesgo está en plataformas bancarias

Con la llegada de más de un millón de visitantes por la Copa del Mundo, el sistema financiero mexicano se enfrentó a una presión transaccional inédita y aunque el aumento de operaciones puso a prueba la infraestructura bancaria, el mayor riesgo no estuvo en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), sino en la capacidad de las plataformas de los bancos para absorber picos de demanda sin interrupciones.

“El sistema de pagos está diseñado para aguantar flujos muy importantes. Hoy, en un día promedio, procesa 222 pagos por segundo; no tengo dudas de que pueda aguantar 500 operaciones por segundo”, explicó a La Razón Amanda Jacobson, cofundadora y Chief Revenue Officer de Radar, firma de automatización de operaciones financieras.

En una entrevista previa al inicio de la justa deportiva, la especialista señaló que el incremento más visible se concentraría en pagos vinculados con viajes, hoteles, entretenimiento y otros servicios asociados al turismo, además de operaciones domésticas realizadas por mexicanos con cuentas bancarias y transacciones entre empresas. Este comportamiento, sostuvo en ese momento, elevaría el volumen cotidiano de transferencias y exigirá mayor disponibilidad en los canales digitales de las instituciones financieras.

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Jacobson consideró que el SPEI cuenta con una matriz central robusta para atender un escenario de mayor demanda. Con base en los picos observados durante eventos de alto consumo, como el Buen Fin de 2025, estimó que el sistema puede absorber incrementos de entre 50 por ciento y 200 por ciento sin contratiempos relevantes, siempre que las instituciones participantes mantengan operativos sus propios servicios.

El punto vulnerable, advirtió, se encuentra en las plataformas bancarias. Antecedentes de fallas en aplicaciones financieras, como las registradas en 2019 y 2025, muestran que la saturación puede generarse cuando un banco restablece sus servicios y libera en bloque las operaciones acumuladas, “el sistema de SPEI no manda pago uno, pago dos, pago tres en serie; manda todo de una vez”, explicó.

Cuando una institución vuelve a operar tras una caída, las transacciones pendientes pueden sobrecargar sus respuestas y provocar retrasos para los usuarios. Por ello, el reto para la banca será reforzar infraestructura tecnológica, ampliar la redundancia de servidores, invertir en innovación y garantizar mayor estabilidad en sus canales digitales para evitar interrupciones masivas durante el evento deportivo.

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