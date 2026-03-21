Lanza el Tren Maya más de 10 paquetes turísticos

En medio del reconocimiento de que México tiene el reto de incrementar la atracción de turistas internacionales para estas próximas vacaciones de Semana Santa, Grupo Mundo Maya lanzó 11 paquetes turísticos para recorrer el sureste del país.

Durante la conferencia matutina, el general Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, expuso que se trata de 11 paquetes que ofrecerán servicios desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por medio de la aerolínea Mexicana de Aviación y que incluyen hospedajes y recorridos por puntos como Calakmul, Nuevo Uxmal, Palenque, Edzná, Tulum y Chichén Itzá.

Aunque la reservación puede realizarse en el sitio oficial del Tren Maya, comentó que también se cuenta con la posibilidad de utilizar las plataformas de agencias de viaje en línea, como Booking, Expedia, Despejar, PriceTravel, entre otras.

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Respecto al Tren Maya, reportó que en lo que va de su operación ya se ha logrado movilizar a dos millones 300 mil pasajeros, ya que cada vez son más los mexicanos que lo usan para transportarse.

“Con toda certeza podemos brindar un servicio de calidad. Estamos trabajando y firmando convenios con muchas empresas. Y creemos que vamos en buen camino porque las encuestas así nos lo dicen: el 96 por ciento de satisfacción”, dijo.