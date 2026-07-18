Cancelan vuelo que llevaría a Sheinbaum a Nueva York por mala calidad de aire

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo que modificar de última hora su agenda luego de que fuera cancelado el vuelo comercial en el que viajaría de Cancún a Nueva York para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las condiciones meteorológicas y los problemas en la calidad del aire que afectan al noreste de Estados Unidos provocaron restricciones en las operaciones aéreas, obligando a suspender su traslado.

La mandataria tenía previsto abordar un vuelo de Delta Air Lines, programado inicialmente para despegar a las 15:40 horas desde Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, la salida fue retrasada primero hasta las 17:25 horas y posteriormente cancelada debido a las afectaciones meteorológicas registradas en la región de Nueva York y Nueva Jersey.

Ante esta situación, la presidenta retomó su agenda pública y se prevé que encabece el evento del Programa de Vivienda para el Bienestar, realizado en el desarrollo Arcos Paraíso, en Cancún, actividad que originalmente había sido contemplada antes de su viaje.

🚨Reportan cancelación del vuelo comercial que abordaría la presidenta Claudia Sheinbaum desde Cancún rumbo a Nueva York.



Se trataría del vuelo 2973 de la aerolínea Delta.



Estaba programado a las 15:40, se retrasó a las 17:25 y finalmente se canceló.



📷 @El_Universal_Mx pic.twitter.com/hzzqK94jRo — Azucena Uresti (@azucenau) July 18, 2026

Pese a la cancelación del vuelo comercial, el Gobierno federal mantiene el objetivo de que Sheinbaum viaje a Nueva York para asistir a la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

La presidenta anunció previamente que acudiría a la final del torneo tras recibir una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Explicó que consideró importante asistir al encuentro debido a que México, Estados Unidos y Canadá fueron sedes de la Copa del Mundo, además de que la presencia de los tres gobiernos representa una muestra de coordinación y colaboración entre las naciones.

La cancelación del vuelo coincide con un panorama meteorológico complicado en el noreste estadounidense. Las autoridades emitieron alertas por inundaciones repentinas derivadas de intensas lluvias y tormentas eléctricas, mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspensiones temporales y restricciones operativas en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark, generando retrasos y cancelaciones de numerosos vuelos.

A estas condiciones se sumó la presencia de humo proveniente de los incendios forestales en Canadá, fenómeno que deterioró la calidad del aire en una amplia zona del noreste de Estados Unidos. Aunque los meteorólogos prevén que las tormentas ayuden a dispersar parte de esa contaminación antes de la final del Mundial en el MetLife Stadium, las alertas por aire insalubre permanecían vigentes este sábado, mientras las lluvias y la actividad eléctrica continuaban afectando la región.

Vista de la ciudad de Nueva York en medio del humo provocado por incendios forestales ı Foto: AP

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