Van casi 300 réplicas del sismo magnitud 7.4 registrado el viernes en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que, al corte de las 08:00 horas de este sábado, se han registrado casi 300 réplicas del sismo magnitud 7.4 registrado la mañana del viernes con epicentro al suroeste de Chiapas.

A través de una breve publicación en redes sociales, el SSN informó el primer conteo de réplicas del sismo que movilizó a los equipos de emergencia la mañana del viernes, y que activó una breve alerta de tsunami por posible elevación del nivel del mar en el Pacífico.

Hasta las 08:00 horas del 18/julio/2026 se han registrado 289 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/julio/2026, la más grande de magnitud M 6.5. — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 18, 2026

Así, de acuerdo con el SSN, hasta las 08:00 horas de este sábado, se registraron 289 réplicas de este movimiento telúrico, la más grande de magnitud 6.5.

Hasta la tarde del viernes, de acuerdo con un recuento de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), se contaban 60 réplicas.

Lo sentí en CDMX, alcaldía Miguel Hidalgo pero no hubo alarma sísmica. ¿Alguien más se percató? — MayFirst 🦋 (@sobreverbos_) July 17, 2026

La siguiente actualización del conteo de réplicas se informará a las 20:00 horas a través del perfil en X del SSN (@SSNMéxico), como habitualmente lo hace cuando se registran sismos de gran magnitud.

Saldo blanco y sin alerta de tsunami, por el sismo del viernes

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, tras el sismo magnitud 7.4 registrado el viernes, se registró “saldo blanco” en los estados del sureste afectados por este movimiento telúrico.

#MarinaInforma



Con base a la información analizada y observaciones del nivel del mar en la zona costera del Pacifico mexicano y en las costas cercanas al epicentro del sismo, no se esperan variaciones significativas. Por ello, queda cancelada la Alerta de Tsunami para el… — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 17, 2026

Así lo informó a través de un comunicado, donde destacó que, con la información recabada hasta las 11:00 horas de ese día, “no se reportaron daños de consideración en inmuebles ni personas lesionadas de gravedad”.

“La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, sostuvo una reunión de valuación con el Mandatario local [Eduardo Ramírez, gobernador de Oaxaca] en la que se ratificó que no se tiene el registro de ninguna persona fallecido ni daños en instalaciones públicas y privadas que puedan poner en riesgo a la población”, se lee en el comunicado.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



Reporta CNPC saldo blanco por el sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. pic.twitter.com/1wG8dw3Yxv — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 17, 2026

La CNPC destacó que mantiene comunicación permanente con las unidades de Protección Civil del país para informar cualquier contingencia.

En tanto, el viernes, en un mensaje aparte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que también se comunicó con el gobernador de Tabasco, Javier May, quien, de igual forma, le informó que no se registraron daños en su entidad.

Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.



La Secretaría de Marina recomienda no… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026

Mientras que, poco después de los hechos, la Secretaría de Marina activó una alerta de tsunami por posible elevación del nivel del mar en el Pacífico, que retiró horas después.

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