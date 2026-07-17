Gobierno federal descarta afectaciones graves tras sismo con epicentro en Chiapas

El Gobierno de México descartó afectaciones graves tras el sismo registrado a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que no se reportan daños relevantes, aunque llamó a la población a mantenerse alejada de las playas por el incremento esperado en el nivel del mar.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Tulum, Quintana Roo, el titular de la Secretaría de Marina señaló que, de acuerdo con los primeros reportes, “no hay ningún problema. No hay afectaciones graves”.

Explicó que tampoco existen afectaciones importantes en el ámbito marítimo y precisó que “solamente se espera se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua” como efecto del sismo. Por ello, exhortó a la población “a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema”.

Tras el informe, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el gobierno federal emitiría un comunicado con información actualizada sobre el movimiento telúrico.

“En un momento emitimos un comunicado para poder informar a todo México”, señaló la mandataria.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

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