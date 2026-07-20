Ángeles Verdes atienden a 61 mil visitantes

Personal de la corporación ayuda a un automovilista, en foto de archivo.

LA TITULAR de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, como resultado del Operativo Especial Mundialista implementado del 8 de junio al 10 de julio de 2026, la corporación Ángeles Verdes atendió a 61 mil 972 turistas provenientes de 46 países.

“Las y los Ángeles Verdes demostraron, una vez más, que son grandes aliados del turismo mexicano. En cada carretera hubo un equipo listo para brindar apoyo, orientación y tranquilidad a quienes eligieron recorrer nuestro país. Su trabajo demostró que en México la hospitalidad también se encuentra en el camino”, señaló.

Explicó que, con el propósito de fortalecer la asistencia vial para las y los aficionados y visitantes que recorrieron el país durante el torneo, Ángeles Verdes desplegó una cobertura especial en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como en las principales carreteras del país.

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La titular de Sectur precisó que, como parte de este despliegue, se brindaron 22 mil 261 servicios mediante atención en carretera, asistencia telefónica y digital, así como orientación turística en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en beneficio de turistas nacionales y de visitantes provenientes de países como Colombia, Estados Unidos, Argentina, España, Francia, Brasil, Japón, Canadá, Chile, Alemania, Corea, China, Holanda, Portugal, Reino Unido, entre otros.

Informó que, de las 61 mil 972 personas atendidas, 46 mil 937 recibieron asistencia directamente en carretera mediante las unidades móviles; ocho mil 86 fueron atendidas a través de la Línea de Asistencia 078 y la aplicación móvil de Ángeles Verdes, operadas desde el Centro de Geointeligencia; mientras que seis mil 949 visitantes recibieron información y orientación turística en el módulo instalado en el AIFA.