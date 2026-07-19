Así fue el encuentro de Claudia Sheinbaum con los reyes de España, Felipe VI y Letizia en la final del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió a la final de la Copa del Mundo 2026

La final de la Copa Mundial de Futbol 2026 no solo reunió a las selecciones de Argentina y España en la cancha del Estadio Nueva Jersey, sino también a jefes de Estado, integrantes de la realeza y líderes internacionales.

En ese escenario, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un saludo protocolario con el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, un momento que quedó registrado en una fotografía captada en exclusiva por MILENIO.

La imagen muestra el instante en que la mandataria mexicana estrecha la mano de los monarcas españoles antes del inicio del encuentro que definió al campeón del Mundial 2026.

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El saludo se llevó a cabo en el palco de honor del estadio, donde coincidieron representantes de los tres países anfitriones del torneo y diversas personalidades invitadas por la FIFA.

Claudia Sheinbaum llegó durante la noche a Nueva York para cumplir con su agenda oficial y asistir a la final del torneo, luego de aceptar la invitación realizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el palco también estuvieron presentes el presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump, además del primer ministro de Canadá, Mark Carney, representantes de las otras dos naciones organizadoras de la Copa del Mundo.

La delegación de autoridades incluyó además al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a los reyes Felipe VI y Letizia, quienes acudieron para respaldar a la selección española en el partido decisivo.

El encuentro entre Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI ocurrió apenas unas semanas después de la reunión que ambos sostuvieron el pasado 25 de junio en Palacio Nacional. En aquella ocasión, la presidenta mexicana informó que dialogaron sobre la relevancia histórica de los pueblos originarios y el fortalecimiento de los vínculos entre México y España.

La presencia de Sheinbaum en la final también tuvo un papel dentro de la ceremonia oficial de premiación organizada por la FIFA. La presidenta mexicana participó en la entrega de reconocimientos a los protagonistas del torneo, incluyendo las medallas de segundo lugar para la selección de Argentina y los premios destinados al equipo campeón.

Asimismo, entregó el Balón de Oro al mediocampista español Rodri, distinguido como el mejor jugador del Mundial 2026 tras convertirse en una de las figuras clave para que España conquistara su segundo título de la Copa del Mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto a Donald Trump y Gianni Infantino ı Foto: Reuters

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LMCT