¡CAMPEÓN! España se corona en el Mundial 2026 con triunfo en el alargue sobre la Argentina de Lionel Messi

La Furia Roja se impuso en Norteamérica. España logró vencer a Argentina en la final del Mundial 2026 con un solitario gol de Ferran Torres en el segundo tiempo de la prórroga y la escuadra de Luis de la Fuente bordó la segunda estrella de la escuadra nacional en su historia en la cancha del Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El partido arrancó con ambos equipos priorizando defender su marco y buscando jugadas por las bandas, pero ambas defensas estaban bien paradas en el terreno de juego que fue difícil que el marcador se abriera en los primeros 45 minutos.

Lamine Yamal tuvo un disparo al minuto 3 de juego, pero el remate fue tapado por Lisandro Martínez y la pelota se la terminó quedando Emiliano Martínez para evitar la caída de su marco. Después de eso, La Roja comenzó a ser mucho mejor en el campo que la Albiceleste.

🇪🇸MAMÁAAAA, ESPAÑA METIÓ GOLAZO Y ESTÁ A NADA DE SER CAMPEÓN DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026😭🏆



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Intensidad desde el inicio entre España y Argentina

Pasando los 17 minutos, Lamine Yamal volvió a aparecer en el encuentro para exigir a Emiliano Martínez, pero sin encontrar la red rival. Argentina estaba bien plantado en su campo, pero intentaban llegar al arco de Unai Simón con trazos largos por las bandas.

El compromiso comenzó a calentarse con varias entradas fuertes en la banda derecha, los protagonistas fueron Lamine Yamal y Alexis Mac Allister, quienes hicieron saltar a las bancas por la intensidad con la que estaban jugando.

Fuera del campo había otra pelea aparte entre las aficiones. La Marea Roja no dejaba de alentar a sus jugadores con diferentes cánticos y uno de los más llamativos fue el “tiene miedo, Argentina tiene miedo”, mientras los sudamericanos entonaban sus porras ya conocidas como la de “muchachos”.

Tras la primera pausa de hidratación, España comenzó a ser mejor en el terreno de juego, metiendo a Argentina en su propio campo para tener más oportunidades de peligro y así sucedió. Mikel Oyarzabal recibió la esférica solo en los linderos del área y sacó un disparo que quedó en las manos del Dibu Martínez.

La siguiente jugada de peligro llegó al 42 de juego, cuando Marc Cucurella se atrevió a disparar desde fuera de los 16.50 y su remate salió desviado por al costado izquierdo de la portería de Argentina.

Las malas noticias para Lionel Scaloni se presentaron en la recta final de la primera parte, cuando Lisandro Martínez, el defensa central que fue titular en toda la Copa del Mundo con Argentina, se tiro al césped con visibles molestias en el muslo derecho y salió de cambio. En su lugar entro Nicolás Otamendi.

La paridas se mantuvo toda la primera parte y en el arranque de la parte complementaria, La Furia Roja no dejaba de asfixiar con su intensidad a la Albiceleste. Al minuto 64 apareció Dani Olmo con un disparo en la frontal del área que terminó en los dominios de Emiliano Martínez.

Enzo Fernández deja a Argentina con uno menos y el juego se va al alargue

Lamine Yamal comenzó a desplegar su magia en el campo de juego y al minuto 66 llegó a línea de fondo para meter un centro que cabeceó Ferran Torres dentro del área, pero el guardameta argentino volvió a salvar su marco.

Pau Cubarsí intentó la misma jugada que le dio el gol de la victoria a España contra Bélgica. El joven futbolista del Futbol Club Barcelona sacó un remate en los linderos del área que detuvo el Dibu Martínez, sin embargo el guardameta dejó el rebote y Mikel Merino intentó mandar al fondo de las redes la pelota con la cabeza, pero la de gajos pasó de largo sobre el marco sudamericano.

La desesperación de España era el mejor aliado de Argentina. El cuadro europeo comenzó a buscar como fuera el gol de la victoria a como diera lugar, pero cada que pasaban los minutos, La Roja erraba sus intentos sobre el marco de Martínez.

Enzo Fernández se convirtió en el villano para Argentina en la recta final del partido. El futbolista del Chelsea cometió una dura falta sobre Pau Cubarsí por lo que se ganó su segunda tarjeta amarilla del encuentro y con ello la expulsión del encuentro, dejando a Argentina con 10 hombres en el campo.

Una de las imágenes insólitas del partido, fue después de la tarjeta roja de Enzo Fernández, ya que Leo Messi intercambio palabras con Marc Cucurella y el español se puso la mano a la altura de la nariz, acción por la que el astro argentino pedía tarjeta roja para el lateral del Real Madrid.

El Dibu Martínez fue el mejor jugador de Argentina durante todo el partido y en la última jugada del cotejo, el guardameta del Aston Villa detuvo el disparo de Lamine Yamal que iba con dirección al ángulo izquierdo del cancerbero argentino.

Anulan gol a España en primer tiempo extra... pero luego llega el bueno

España se había ido al frente al minuto 95 de juego, tras un disparo de Nico Williams y un rechace de Emiliano Martínez, pero el silbante marcó una falta previa sobre Nicolás Otamendi y la anotación no subió al marcador.

Tras el gol anulado a Nico Williams, la afición española no se quedó conforme con ello y comenzaron a gritar “Manos arriba, esto es un atraco”.

Como lo venían trabajando, España logró ponerse arriba en el marcador en el arranque de la segunda parte de la prórroga. Ferran Torres aprovechó un rebote en el área y con un remate con la pierna derecha venció el marco de Emiliano Martínez para levantar de su butaca a todos los aficionados con camiseta de La Roja.

EVG