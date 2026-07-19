¿Cuántas finales de Mundial jugó Argentina? Historial completo y victorias

Lionel Messi y el resto de los futbolistas de Argentina celebran su coronación en Qatar 2022 con la Copa FIFA.

La Selección Argentina se encuentra en una nueva final de la Copa del Mundo. Habiendo ganado el título en Qatar 2022, el conjunto Albiceleste comandado por Lionel Messi buscará el bicampeonato del orbe, algo que no ha sucedido en mucho tiempo.

Hablar de Argentina es hablar de uno de los equipos más recurrente en las citas de la FIFA y eso incluye finales, pues no son unos improvisados en el tema. Tan solo estarán viviendo su segunda final al hilo y la séptima de toda su historia.

Messi jugará su tercera final de la #CopaMundialFIFA ✨ pic.twitter.com/uIwt2WmFfP — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 15, 2026

¿Cuántas finales ha jugado Argentina?

La Selección Argentina ha jugado seis finales de la Copa del Mundo. La del domingo 19 de julio, ante la Selección de España, en Norteamérica 2026 es la séptima para los albicelestes. Han ganado las de 1978, 1986 y 2022. Perdieron en 1930, 1990 y 2014.

📊 Desde el Mundial de 1978 hasta el de 2026 se disputaron 13 Copas del Mundo (contando la actual).



En ese lapso, Argentina alcanzó 6 finales, estuvo presente en casi una de cada dos (46%).

1978-1986- 1990-2014-2022-2026



Además, ganó 3 títulos (1978, 1986 y 2022)



Una de las… pic.twitter.com/ZSwRoRb72b — 442 🇦🇷☀️ (@442Community) July 16, 2026

Las finales del Mundial que ha jugado Argentina

Uruguay 1930: Argentina estuvo en la final de la primera Copa del Mundo de la FIFA. Perdió por 4-2 ante el anfitrión Uruguay.

Argentina 1978: En su segunda final los albicelestes consiguieron su primer título al vencer 3-1 a Países Bajos en tiempo extra.

México 1986: De la mano de Diego Armando Maradona, y luego de un torneo espectacular, sumaron su segunda estrella tras vencer 3-2 a Alemania Federal.

Italia 1990: Cuarta final para Argentina, que buscaba el bicampeonato, pero Alemania encontró su venganza al vencerlos 1-0 con un polémico penalti en los últimos minutos.

Brasil 2014: Otra vez el destino emparejó a Argentina contra Alemania, que de nuevo venció 1-0 a los sudamericanos.

Qatar 2022: Sexta final del mundo para Argentina, que puso su récord 3-3 luego que de la mano de Lionel Messi vencieron a Francia en tanda de penaltis tras una de las mejores finales de la historia que terminó 3-3.

Del otro lado, la Selección de España jugará tan solo su segunda final de Copa del Mundo. Ganaron la primera tras vencer 1-0 a Países Bajos con gol de Andrés Iniesta en Sudáfrica 2010. Desde entonces no habían estado ni en una semifinal.

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