El polémico mensaje de Lionel Messi a sus detractores tras el pase de Argentina a la final del Mundial 2026

Lionel Messi celebra el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Lionel Messi no se guardó nada después de la clasificación de Argentina a la gran final de la Copa del Mundo 2026, pues aseguró que, a pesar de lo que se ha dicho este último mes, ni a él ni a sus compañeros de la Albiceleste les han regalado nada para estar en su segunda serie consecutiva por el título en el magno evento.

“Soy un agradecido, porque venimos de ser campeones del mundo, duela a quien le duele, digan lo que digan, y otra vez ahora pasamos a la final. Este grupo se lo merece, no es casualidad”, declaró La Pulga tras el 2-1 de la selección sudamericana sobre Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta, Georgia.

"DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN: A ESTE GRUPO NADIE LE REGALA NADA"



Lionel Messi 🇦🇷 pic.twitter.com/ILdtj7mMN8 — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) July 15, 2026

El contundente comentario de Lionel Messi se da en medio de la polémica en la que Argentina se ha visto envuelta en el Mundial 2026, pues un sector de aficionados de otras selecciones consideran que algunas decisiones de los árbitros han sido incorrectas y en beneficio del equipo al cual dirige Lionel Scaloni.

Lionel Messi habla de la importancia del juego ante Inglaterra

La rivalidad entre Inglaterra y Argentina va más allá del futbol, pues principalmente entre los sudamericanos está presente el conflicto por las Islas Malvinas. Al respecto, Lionel Messi admitió que la victoria ante el equipo de la rosa era doblemente importante.

“Muy orgulloso y feliz de poder regalarle esta alegría especial al pueblo argentino. Ningún argentino quería perder este partido. Fue increíble cómo se dio todo este Mundial, con lo que significó esta semifinal contra Inglaterra. Ninguno quería perder hoy, sin mezclar nada, pero es así”, puntualizó el jugador del Inter Miami.

Lionel Messi no piensa en que sea su último Mundial

Lionel Messi también dejó en claro que no tiene la mente puesta en que esté jugando su última Copa del Mundo, a la par que aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni siempre se entrega al máximo y no tiene deudas con nadie.

“Ahora quiero disfrutar, no hablo de mi último Mundial, ni nada de eso. Este grupo siempre da el máximo y no le debe nada a nadie”, expresó el originario de Rosario.

Lionel Messi disputa el Mundial por sexta ocasión en su carrera. Su debut en la máxima cita futbolística fue en Alemania 2006, en la que la Albiceleste fue eliminada en cuartos de final por Alemania.

EVG