Policía salva a fan argentino de ser linchado en Londres tras la derrota de Inglaterra (VIDEO)

Argentina clasificó a la Final y las celebraciones también dejaron escenas de tensión en Londres.

La clasificación de Argentina a la Final del Mundial 2026 dejó imágenes de celebración en distintos puntos del mundo, pero también momentos de alta tensión. En Londres, un aficionado argentino tuvo que ser rescatado por la Policía Metropolitana luego de quedar rodeado por decenas de seguidores de Inglaterra tras la eliminación de los Three Lions.

El incidente ocurrió pocas horas después del triunfo argentino por 2-1 en la semifinal y quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

ASÍ SE VIVE LA FIESTA ARGENTINA EN LONDRES 🇦🇷🇦🇷🇦🇷⚽️🏆

LA FIESTA ES ARGENTINA HOY EN TRAFALGAR SQUARE pic.twitter.com/RijCRDTrnp — Lautaro Miranda Núñez (@Lautarotenn1s) July 15, 2026

Policía evita una agresión en pleno centro de Londres

Los hechos ocurrieron sobre Regent Street St James’s, una de las zonas más concurridas de la capital británica, muy cerca de Piccadilly Circus.

El simpatizante argentino, que portaba la camiseta de la Selección de Argentina, quedó rodeado por un numeroso grupo de aficionados ingleses que descargaban su frustración por la derrota de su selección.

Al percatarse del riesgo, varios agentes de la Policía Metropolitana formaron un cordón de seguridad alrededor del aficionado y lo escoltaron hasta una patrulla para retirarlo del lugar.

Mientras era trasladado, el argentino recibió silbidos, insultos y abucheos por parte de los presentes, aunque la intervención policial evitó que la situación escalara.

🚨🇦🇷 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 Un fan de Argentina es rescatado por la policía metropolitana, momentos antes de ser linchado por varios hinchas de Inglaterra en Londres. pic.twitter.com/qJy2O1rpG8 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 15, 2026

No hubo detenidos ni personas lesionadas

De acuerdo con la información disponible, no se reportaron personas lesionadas ni detenidas tras el incidente.

Tampoco existen indicios de que el aficionado argentino hubiera provocado a los seguidores ingleses. La actuación de la policía respondió a un protocolo preventivo, habitual en el Reino Unido cuando existen concentraciones de aficionados rivales después de encuentros considerados de alto riesgo.

Las imágenes muestran cómo los agentes despejan el camino mientras decenas de personas graban el momento con sus teléfonos celulares.

Argentina eliminó a Inglaterra con una remontada agónica

La tensión vivida en Londres tuvo como origen el dramático desenlace de la semifinal del Mundial 2026.

Inglaterra tomó ventaja gracias a un gol de Anthony Gordon, pero Argentina reaccionó en la recta final con un tanto de Enzo Fernández al minuto 85 y el gol definitivo de Lautaro Martínez en el tiempo agregado, resultado que envió a la Albiceleste a disputar una nueva final mundialista.

Mientras miles de aficionados celebraban en Argentina, en Londres la euforia de un solo simpatizante terminó convirtiéndose en un operativo policial que evitó consecuencias mayores.

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