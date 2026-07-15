Detienen a Speed por romper la ley en Atlanta, previo al Argentina vs Inglaterra del Mundial (VIDEO)

Speed es detenido antes del Argentina vs Inglaterra de la Copa del Mundo 2026

En Atlanta, Estados Unidos, el famoso streamer IShowSpeed fue detenido por oficiales de policía por viajar en el techo de una camioneta, mientras se dirigía al partido en donde Argentina venció 2-1 a Inglaterra en semifinales de la Copa del Mundo.

Durante su transmisión en vivo el influencer estaba arriba del choche. Viajaba en el hueco del quemacocos hasta que un oficial lo vio y le pidió detenerse. “¿Sabías que viajar arriba del vehículo es considerado como conducción imprudente?“, indicó el oficial. ”No, no lo sabía", respondió. (Minuto 35 de su stream).

El oficial primero se dirigió a Speed, quien estaba en uno de los asientos traseros. La conversación giró al conductor, a quien el representante de la ley le pidió su licencia. En este momento el stream fue silenciado, para que la conversación no se escuchara.

“Solo queremos dirigirnos al estadio, fue mi culpa, me bajé tan pronto me dijo”, comentó Speed en una parte que no se muteó. El oficial, tras una breve charla, los dejó marcharse con solo una advertencia. “Gracias, gracias. Vámonos”, indicó el streamer a su chofer.

Tras este incómodo momento, el streamer siguió como si nada con su animación al chat y empezó a cantar “It’s coming home”, la porra de los aficionados de Los Tres Leones utilizan desde 1966, cuando ganaron su primer y único título de la Copa del Mundo.

Argentina gana con Speed en la cancha

Speed sí llegó al Estadio de Atlanta y se llevó una gran decepción, pues apoyaba a Inglaterra en la semifinal que Argentina ganó 2-1 con otra actuación para la historia de Lionel Andrés Messi la Copa del Mundo.

Argentina se enfrenta a España en la gran final en Nueva York. La Roja venció a Francia en una semifinal el martes. Será el primer, y muy probablemente, único enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Argentina busca su cuarto título en la historia y pretende convertirse en la primera selección que hilvana cetros de la Copa del Mundo desde que Brasil logró la hazaña en 1958 y 1962. España va por su segundo título, después de coronarse en 2010.

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