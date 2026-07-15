¿Argentina pierde la final del Mundial 2026 sin jugarla? La terrible sanción que pueden tener por apoyar Las Malvinas

Jugadores de la Albiceleste celebran con una manta: "Las Malvinas son Argentinas"

Luego del triunfo ante Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, jugadores de la Selección Argentina celebraron en el terreno de juego con una pancarta con la leyenda: “Las Malvinas son Argentina”, lo que les puede traer una multa por parte de la FIFA.

El castigo del ente rector se debería a que están prohibidos mensajes políticos, como estipulan varias normativas. De hecho la FIFA prohibió a los aficionados entrar con pancartas, camisetas o algo alusivo a motivos políticos, pero claramente no hicieron caso.

🇦🇷 | Argentina players after the game with banner stating: “Las Malvinas Son Argentinas” 👀😅#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yCMGvuXmlK — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 15, 2026

¿Corre riesgo Argentina de perder la final ante España?

La FIFA suele, y debe, castigar a los equipos que muestran mensaje políticos, pero la sanción más común es una multa económica para la federación, que en este caso es la Asociación del Futbol Argentino.

¿Qué dicen las normas de la FIFA?

Reglas de Juego (Regla 4, Sección 5): Establece claramente que el equipamiento de los jugadores (lo que incluye camisetas, calentadores, vendajes e incluso los brazaletes de capitán) no debe mostrar ningún lema, mensaje o imagen de carácter político, religioso o personal.

Reglamento de Seguridad de los Estadios de la FIFA (Artículo 60): Prohíbe de manera terminante la promoción o difusión de mensajes políticos o religiosos por cualquier medio en el estadio o en sus inmediaciones, antes, durante y después de los partidos. Esto aplica tanto a los aficionados como a las delegaciones de las selecciones.

Código Disciplinario de la FIFA: Sanciona directamente a las federaciones miembro por la conducta inapropiada de sus jugadores, oficiales o aficionados. Si los hinchas introducen una bandera con fines políticos o los futbolistas la despliegan en la cancha, la multa económica y la responsabilidad recae directamente sobre la federación nacional.

🚨🇦🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | LAS MALVINAS SON ARGENTINAS: LA SELECCIÓN LLEVÓ UNA BANDERA REIVINDICANDO LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS A PESAR DE LA PROHIBICIÓN DE LA FIFA. pic.twitter.com/GEjsUbkEb1 — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 15, 2026

¿Qué castigo tendría la AFA?

Multas económicas de miles de francos suizos (CHF): Es la sanción más común aplicada a las federaciones cuando se detectan banderas o pancartas no autorizadas.

Apercibimientos y advertencias: Llamados de atención formales con la amenaza de castigos peores si el comportamiento se repite.

Sanciones deportivas: Los árbitros pueden amonestar (tarjeta amarilla) a los futbolistas en la cancha si realizan actos de provocación o muestran mensajes debajo de sus camisetas.

Cierre de estadios o veto de público: En casos de mensajes altamente ofensivos o discriminatorios repetidos, se puede llegar a sancionar a la selección obligándola a jugar partidos oficiales a puerta cerrada.

¿Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina y su similar de España se miden en la final de la Copa del Mundo 2026 en Nueva York, este 19 de julio. La Albiceleste buscará su cuarta estrella y el bicampeonato. Por su parte, la Roja intentará asegurar su segunda corona, primera desde 2010.

aar