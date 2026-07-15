Entre el amor y el odio: Así son los memes del partido entre Argentina vs Inglaterra

El triunfo de Argentina contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 causó cientos de reacciones de los usuarios de las redes sociales, quienes están divididos, pues hay quienes apoyan al equipo de Messi y quienes no querían que ganaran.

Los aficionados reaccionaron con divertidos memes al juego de Argentina vs Inglaterra. El equipo inglés se adelantó primero en el marcador e iba ganando 1-0, esto llenó de esperanza a los aficionados ingleses y también a toda Latinoamérica que está en contra de Messi.

Los memes del partido de Inglaterra vs Argentina

Los usuarios reclamaron que Argentina y Messi cometió varias faltas durante el primer tiempo del partido y el árbitro no marcó ninguna, por lo que los cibernautas volvieron a traer a la discusión el tema de si existe o no favoritismo por parte de la FIFA para Messi y Argentina.

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England getting fouled left right and centre meanwhile this is the ref #ENGARG pic.twitter.com/DOIbPv3MNu — ִֶָ (@frosty96_) July 15, 2026

No dudaron en bromear sobre un “romance” entre Messi e Infantino, presidente de la FIFA.

Memes del Inglaterra vs Argentina ı Foto: Redes sociales

Algunos aficionados no dudaron en mostrar su descontento con memes en los que hacían creer que rompieron su televisor del coraje al ver a Argentina y a Messi pasar a la gran final del Mundial 2026.

1-2 argentina it’s time to turn this shit off and go to bed #engarg pic.twitter.com/kIQsGdqeRd — bloom (@bloomthisway) July 15, 2026

Los aficionados también aseguran que la participación de Argentina con sus otros rivales no fue limpia.

Argentina robbed Cape Verde, Egypt and England. Now they will rob Spain in the final. 😩😒 #ENGARG pic.twitter.com/pI7Wv0TQfG — ‘ (@viratkohli_un) July 15, 2026

Sin embargo, no todo fue enojo de los aficionados, los fans de Argentina están felices porque su selección se disputará el trofeo más anhelado del futbol este domingo 19 de julio.

Los aficionados celebraron con divertidas imágenes el triunfo de la Albiceleste. En las imágenes retratan a Maradona feliz desde el más allá al saber que su selección tiene la posibilidad de convertirse en bicampeona de la Copa del Mundo.

Aficionados argentinos celebran triunfo de la selección ı Foto: Redes sociales

En Argentina los aficionados salieron a las calles para celebrar su pase a la final y se reunieron en el Obelisco de Buenos Aires.

I’m not a Messi fan, but it’s impossible not to appreciate him.



He’s a football god. Congratulations to Argentina 🇦🇷.#EngArg pic.twitter.com/dHSW3V0PgM — Oluwakayode🇨🇦 (@Khaytweets) July 15, 2026

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