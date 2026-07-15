Este es el amuleto que Antonella Roccuzzo utiliza para darle suerte a Messi

Antonella Roccuzzo no solo es la compañera de vida de Lionel Messi, pues además de ser la mujer con la que formó una familia, también es la que lo acompaña desde hace años en su carrera profesional, pendiente a cada paso de su esposo.

Hace poco, se dio a conocer que la oriunda de Rosario tiene una manera de protegerse tanto a ella como al futbolista y a sus cercanos a través de un pequeño pero poderoso amuleto que les da la suerte que necesitan.

El amuleto de Antonella Roccuzzo para darle suerte a Messi

Se dice que Antonella Roccuzzo cree realmente en la importancia de cuidar las energías, por lo que un objeto que utiliza para cuidar a los suyos es ni más ni menos que un ojo turco.

Esto se reveló por una publicación en el Instagram de la famosa donde aparece con su celular apoyado sobre la mesa. En el mismo, se ve que cuelga una cinta con mostacillas rematada por un ojo turco, también conocido como nazar u ojo de la suerte.

La tradición se remonta al antiguo Egipto y Babilonia, donde se utilizaba este talismán para distraer la mirada de quienes proyectan sentimientos negativos, por lo que funciona como un escudo contra el mal de ojo.

Otros señalan que otra cábala característica de la famosa es publicar una foto junto a su familia cada vez que Argentina se corona como vencedor de un nuevo partido, como podemos corroborar en sus redes sociales.

La historia de amor entre Messi y Antonella comenzó cuando él tenía nueve años y ella ocho. Se conocieron gracias a Lucas Scaglia, amigo de Leo y primo de Antonela. Tras la mudanza de Messi a Barcelona a los trece años, se reencontraron años después.

Y es que a Antonella la devastó la muerte de una de sus mejores amigas en un accidente en 2005, lo que llevó a Messi a viajar a Argentina de inmediato para acompañarla, lo que los hizo más cercanos. Su relación se hizo pública en 2009 y han consolidado una familia con tres hijos.

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