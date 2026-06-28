La vez que Charlie Sheen fue vetado por un cártel mexicano: ‘Tengo suerte de estar vivo’ | VIDEO

La vez que Charlie Sheen fue vetado por un cártel mexicano

El actor americano Charlie Sheen se ha mantenido abierto sobre contar los pormenores de sus historias más peculiares relacionadas con la época en la que sufrió graves adicciones.

De acuerdo con reportes de The Hollywood Reporter, la vida del histrión ha experimentado un cambio importante desde el lanzamiento de su docuserie de Netflix y un libro autobiográfico en los que se sincera sobre sus siete años de sobriedad y lo que pasó antes de ello.

Con la publicación de estas producciones, el actor también acudió a diversos medios y podcasts en los que se sinceró sobre varias situaciones que vivió debido al abuso de sustancias que lo mantuvo en un espiral por años.

Charlie Sheen recuerda que fue vetado por un cártel mexicano

Recientemente, en redes sociales revivieron la anécdota que compartió Charlie Sheen sobre como un cártel mexicano lo vetó por haberles comprado demasiada droga, lo que les hizo pensar que quizás él estaba comerciando con ella.

Fue durante la entrevista del programa australiano 60 minutos que el actor compartió la anécdota de manera desenfadada. “¿El cártel te cortó?“, preguntó Amelia Adams y el actor reaccionó de manera contundente.

“Sí. Jamás habían visto a alguien adquiriendo esa cantidad”, declaró. “Los únicos a quienes les entregaban esa cantidad eran traficantes. Pensaban que estaba haciendo negocios de forma extraoficial”, relató Sheen.

Aunque lo contó con un tono ligero, el famoso actor también reconoció que en ese momento vivió en un grave peligro. “Tengo suerte de estar vivo”, admitió para dejar ver que sus adicciones lo pusieron al borde del colapso físico y personal.

Charlie Sheen alcanzó la fama internacional por su participación en la serie Two and a Half Men, su carácter explosivo y sus constantes problemas con la ley eclipsaron su legado en Hollywood. Actualmente, es empresario pues cuenta con una marca de cerveza sin alcohol.

¿Quieres saber más?

Taylor Swift es abucheada en Nashville, durante homenaje al cantante Alan Jackson

Reportan ataque armado a autobús de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva; un músico está herido

José Ángel Bichir reaparece en redes tras grave caída, ¿cómo se ve?

La peor adicción es salirte con la tuya (la salvaje y glamorosa vida de Charlie Sheen)