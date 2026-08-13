Pedro Fernández convierte la vigencia en su mayor éxito

A 49 años de haber iniciado una de las carreras más sólidas de la música mexicana, Pedro Fernández demuestra que el éxito no lo ha llevado a la comodidad, sino a buscar nuevos retos.

El cantante presenta su sencillo “De otro planeta” y anuncia una nueva etapa del Ave Fénix Tour, que lo llevará al Auditorio Nacional el próximo 5 de septiembre, así como a Guadalajara y diversas ciudades de Estados Unidos. También celebra un nuevo logro al recibir la placa de YouTube por superar el millón de suscriptores.

Pero el anuncio más importante no fue una gira ni un reconocimiento. Fue su manera de entender el paso del tiempo. “No pensé que tendría tanta energía con 49 años de carrera artística como para pensar que aún hay muchas cosas por hacer y muchas cosas por lograr”, aseguró ayer durante la presentación en el Auditorio Nacional, convencido de que todavía tiene sueños por cumplir y un público al que seguir conquistando.

Explicó que esta nueva etapa responde a una filosofía que ha marcado toda su carrera. “No hacemos alusión al ave Fénix por haber sido ceniza, sino por la renovación permanente a la que nos hemos sometido durante 49 años”, comentó el intérprete. “Tratamos de estar siempre renovándonos, actualizándonos e innovando. A veces acertamos y otras el público nos hace saber que debemos corregir, pero eso ha sido parte del camino”.

Ese espíritu también quedó plasmado en “De otro planeta”, primer sencillo de un álbum integrado por temas inéditos. “Estoy realmente muy emocionado; me siento de otro planeta con un equipo fuera de este mundo”, dijo al agradecer a todos los que participan en este nuevo proyecto. Incluso adelantó que el resto del disco mantiene el mismo nivel y aseguró que las nuevas canciones acompañarán una gira con una propuesta visual renovada.

También dejó abierta la posibilidad de volver a la actuación, una faceta que lo convirtió en uno de los rostros más populares del cine y la televisión mexicana. Aseguró que, si existe una buena historia y una oferta interesante, no tendría inconveniente en regresar a los foros, incluso compartiendo nuevamente créditos con figuras como Lucero o Tatiana, con quienes ha trabajado a lo largo de su trayectoria. “A ver si el tiempo nos permite y si hay el interés y una buena propuesta para retomarlo”, expresó.

Sobre la música que domina actualmente las plataformas, el cantante reconoció el éxito de las nuevas generaciones, aunque dejó claro que no piensa modificar la esencia con la que ha construido su carrera.

“Hay compañeros que han encontrado el éxito con propuestas distintas y eso es admirable, pero no siento la necesidad de hacer algo como ellos. No existe ninguna garantía de éxito por cantar como los demás”, afirmó. Hacerlo significaría “traicionar mi forma de pensar y mi forma de comunicarme con mi público”, añadió.

Al recordar todo lo aprendido en casi cinco décadas sobre los escenarios, Pedro Fernández aseguró que el público es su mejor maestro. “El respeto por la gente debe estar por encima de cualquier cosa. Ellos pueden convertir una canción en un éxito o hacerte entender que no era el camino; lo importante es aprender, corregir y seguir adelante”, concluyó.