¿Quién es Mayra Aurora Navarro Vega, madre de la bebé robada por Alejandra Marín?

En la serie documental de Netflix, Un Hijo Propio, aparece Mayra Aurora Navarro Vega, quien es la mamá de la bebé robada por Alejandra Marín.

La mujer cuenta su versión de la historia de todo lo que pasó aquél 17 de junio de 2009, cuando Alejandra Marín se llevó a su bebé recién nacida en una bolsa de una tienda departamental.

¿Quién es Mayra Aurora Navarro Vega?

Mayra Aurora Navarro Vega era una joven que estaba embarazada y que fue al Hospital General de México a consulta para tener a su bebé.

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Alejandra Marín trabajaba en el hospital y además fue a una consulta porque estaba intentando embarazarse, mientras que Mayra Aurora Navarro fue a consulta al nosocomio, según Alejandra Mayra quería abortar.

Alejandra afirmó que el día que se conocieron establecieron un acuerdo entre ellas en el que Mayra le dijo que le entregaría a su bebé una vez que naciera.

Mayra Aurora Navarro y su bebé recién nacida que fue robada por Alejandra Marín ı Foto: Cuartoscuro

Mayra ofreció entrevistas hace unos años en los que negó que existiera dicho acuerdo.

“La conocí porque ella iba cuarto por cuarto haciendo una encuesta, pero regresaba siempre a mi cuarto y en un momento que yo fui al baño por unas muestras regresé pero ya no estaba la niña”, dijo Mayra en una entrevista para Notimex en 2016.

Esta misma versión la sostiene la madre de la niña en el documental de Netflix y afirma que ellas nunca tuvieron un acuerdo.

En el 2009, el entonces procurador de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera dijo en entrevista en el noticiario Primero Noticias que “los padres ahora están en calidad de denunciantes, pero es importante que corroboremos que la sustracción de la menor no se haya dado con consentimiento”.

En el 2009 se dio a conocer la fotografía de Mayra en el hospital con la bebé a un lado y actualmente en el documental se puede ver a la madre aparecer en el programa.

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