Acaramelados: Reparto de la serie coreana de Netflix con Jung Hae-in y Ha Young

Reparto de Acaramelados, la serie coreana de Netflix con Jung Hae-in y Ha Young

La serie Acaramelados es una comedia romántica que se sumó hace un par de días a la parrilla de contenido de Netflix y llama la atención por su elenco con grandes personalidades coreanas. Ahora, te compartimos los detalles sobre la serie y el reparto.

¿De qué trata Acaramelados?

Acaramelados sigue la historia de una mujer que despierta con amnesia y descubre que supuestamente es pareja de una persona con la que nunca habría pensado estar, por lo que él debe ayudarla a “redescubrir” su amor y su vida entera.

La sinopsis oficial dice: “Cuenta la historia de Go Eun‑sae, una fiscal que pierde la memoria, y Jang Tae‑ha, un entrenador de boxeo que afirma ser su novio. Así es como Eun‑sae se encuentra conviviendo con él, inmersa en una nueva vida que le resulta ajena, sin recuerdos de su pasado y sin forma de comprobar quién es, con este desconocido como única pista", dice.

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Reparto de Acaramelados

Ha Young es Go Eun‑sae

Ha Young es una actriz coreana de 32 años de edad, nacida el 11 de agosto de 1993. La también modelo interpreta a una joven fiscal que pierde la memoria.

Jung Hae‑in es Jang Tae‑ha

Jung Hae‑in tiene 38 años y nació el 1 de abril de 1988. Mide 1.78 y es un actor surcoreano que interpreta al supuesto novio de una joven fiscal que perdió la memoria y se encuentra en grave peligro.

El resto del elenco se compone de la siguiente manera:

Heo Sung-tae es Baek Sang-gil

Lee Jae-won es An Ki-jun

Lee Jun-young

Seo Jung-yeon como Do Jeong-hwa

Jeon Bae-soo como Hong Do Yeop

Heo Sung-tae como Baek Sang Gil

Kim Young-ok como Go Yeon-hong

Jang Hye-jin como Paeng Hee-ja

Cha Cheong-hwa como Jo Maeng Suk

Kim Mi-hwa como Na Geum Hyang

Choi Yu-ju como Min Su Ji

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