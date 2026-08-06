Mal de amores: Estreno, reparto y de qué trata la serie de Netflix

Netflix compartió este jueves un avance de la nueva serie mexicana Mal de amores, basada en la novela de Ángeles Mastretta.

Esta pequeña muestra de la producción causó emoción en el público pues retrata la lucha de Emilia Sauri por la libertad y la independencia femenina en un contexto marcado por prejuicios de género y conflictos políticos, como lo fue la Revolución Mexicana.

Descubre de qué trata esta serie, cuándo se estrena y quiénes integran el reparto.

Mal de amores: Fecha de estreno

Mal de amores se estrena a nivel mundial en Netflix el 2 de septiembre de 2026. La serie se basa en la novela homónima publicada en 1996 por Ángeles Mastretta, reconocida por retratar personajes femeninos fuertes y desafiantes

La producción está a cargo de Catalina Aguilar Mastretta, hija de la autora, junto con Humberto Hinojosa.

Elenco de Mal de amores

En esta serie podremos ver en pantalla a Renata Vaca como Emilia Sauri, la protagonista que lucha por convertirse en médica. Además, a Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca, un revolucionario apasionado, y, en contrate, se suma Iván Amozurrutia como Antonio Zavala, un médico pacifista.

Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Cassandra Ciangherotti, Diana Bovio, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera completan el reparto.

El cast de ‘Mal de amores’ será tu nueva obsesión. 😮‍💨❤️‍🔥 Próximamente. pic.twitter.com/N2fnx2HBLb — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 22, 2026

¿De qué trata Mal de amores, la serie de Netflix?

La historia de Mal de amores se sitúa en el México de finales del siglo XIX y principios del XX, en medio de los cambios sociales que antecedieron a la Revolución Mexicana.

En este contexto, Emilia Sauri, hija de una familia liberal, desafía las normas de su época al querer estudiar medicina y ejercer su vocación. A esto se suma que su vida se entrelaza con dos grandes amores: el revolucionado Daniel Cuenca y Antonio Zavala, un médico que representa estabilidad y paz para la protagonista.

Tráiler de Mal de amores

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la serie Mal de amores.

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