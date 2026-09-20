Actores de El Fantasma de la Ópera se comprometen en la última función en CDMX | VIDEO

Protagonistas de El Fantasma de la Ópera se comprometen

Los actores protagonistas de la obra El Fantasma de la Ópera se comprometieron en la última función de la temporada que se presentó en el Teatro Insurgentes en la Ciudad de México.

La última función se llevó a cabo este domingo 20 de septiembre y al finalizar la puesta en escena, cuando todo el elenco sale a agradecer al público se llevó a cabo la emotiva propuesta de matrimonio.

Así fue la propuesta de matrimonio en El Fantasma de la Ópera

El actor Edward Salles, quien dio vida a Erik, El Fantasma, le propuso matrimonio a su coprotagonista Lina de la Peña, quien interpretó a Christine Daaé en el obra de teatro musical.

Al final cuando Edward salió para agradecer al público se arrodilló y le mostró el anillo a Lina, quien se emocionó e inmediatamente le dijo que sí. La actriz se lanzó contra “El Fantasma” para sellar su amor con un emotivo beso.

Después de la propuesta los actores seguían emocionados y se volvieron a dar un energético beso.

El momento causó emoción entre los asistentes, el resto del. elenco y también entre los usuarios de Internet, éstos últimos aseguraron que les gustó más este final en el que Christine sí se queda con El Fantasma.

“Me gustó más esta versión que se quede con el fantasma al final está mejor”, “Con esa canción de fondo noo porque lloro,que sueño haber podido presenciar un momento tan bonito en vivo!”, “El verdadero final que quería para su historia realmente así sí me gusta romanticismo nivel Erik”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

¿Quién es Edward Salles de El fantasma de la Ópera?

Edward Salles es un tenor cubano-mexicano especializado en ópera y teatro musical. Nació en La Habana, Cuba, y se naturalizó mexicano. Vivió muchos años en Cancún y posteriormente pasó alrededor de siete años en Estados Unidos, donde se dedicó principalmente a conciertos clásicos y presentaciones operísticas. Considera a México como su “segunda patria”, mencionó en entrevistas cuando se estrenó El Fantasma de la Ópera en CDMX.

Edward Salles y Lina de la Peña del Fantasma de la Ópera ı Foto: Redes sociales

El actor señaló que este personaje fue uno de sus más grandes retos en su carrera aunque considera que sí tienen algunas coincidencias con su personaje: “Tengo un gran corazón, sí soy a veces intenso, pero no tanto como El Fantasma. Si tenemos cosas en común, ha sido una interpretación difícil para mi y este personaje me ha ayudado mucho porque tiene muchos matices”.

En su cuenta de Instagram @edwardtenor_ tiene alrededor de 30 mil seguidores en la que comparte fotos y videos de las obras en las que participa.

¿Quién es Lina de la Peña?

Lina de la Peña es una cantante y actriz mexicana, soprano lírica especializada en teatro musical y ópera. Se formó en técnica vocal clásica en el Conservatorio Real de Bruselas, Bélgica y también cuenta con preparación en danza.

Su carrera combina el rigor de la música académica con la expresividad del teatro musical, lo que le ha permitido moverse entre ópera, recitales de música barroca como el Gloria de Vivaldi y grandes montajes de musicales.

Uno de sus primeros grandes logros fue interpretar a Cosette en la producción de Los Miserables en la Ciudad de México durante la temporada 2018-2019 en el Teatro Telcel.

Ese papel la consolidó como soprano lírica, destacando su dominio de notas sobreagudas con precisión operística. Desde pequeña fue fanática de El Fantasma de la Ópera y siempre soñó con interpretar a Christine Daaé.

En su Instagram @linadelap_ la actriz cuenta con casi 30 mil seguidores en donde comparte todo sobre su trabajo en obras de teatro musical.

Te puede interesar: