¿Quién es la novia Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford que murió?

El hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, murió este domingo 20 de septiembre a los 27 años, tras haber estado internado en una clínica de rehabilitación.

Tras el fallecimiento del joven modelo, quien siguió los pasos de su famosa madre en esa profesión, los usuarios quieren saber más sobre su vida personal.

¿Quién es la novia de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

La última novia conocida públicamente de Presley Gerber fue Isabella Jones, también conocida en Instagram como @bananablue17.

Comenzaron a salir en 2023, pero hicieron oficial la relación en redes sociales a mediados del 2024.

Hay reportes y fotos de la pareja juntos al menos hasta principios-mediados de 2025, incluyendo un viaje a México en enero de 2025. No se han publicado noticias de una ruptura posterior ni de otra novia más reciente antes de su fallecimiento el 20 de septiembre de 2026.

Isabella Jones ı Foto: IG @_bananablue17

Pero en ninguno de los dos perfiles, ni en el de ella ni en el de él hay rastros de imágenes en las que estén juntos. Ella comparte fotos de sus viajes y de fotos de sus amigas y de su trabajo como modelo y él compartió videos hablando sobre salud metal y adicciones.

Hasta el momento Isabella Jones no se ha pronunciado en redes sociales sobre el fallecimiento de Presley Gerber, tampoco lo ha hecho la modelo Cindy Crawford ni su padre Rande Gerber ni su hermana Kaia Gerber.

Otras novias anteriores conocidas incluyen a Charlotte D’Alessio, Lexi Wood, Sydney Brooke y Cayley King, con todas tuvo relaciones de al menos dos años de duración con todas hay fotografías en las que los captaron los paparazzi.

La familia de Presley pidió privacidad para poder llevar su dolor solo la familia cercana. Sin embargo, la muerte del joven fue confirmada y se está desarrollando la autopsia para conocer las verdaderas causas de muerte del joven modelo.

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