¿De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber?

El hijo de la super modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber murió a los 27 años, tras haber estado internado en un centro de rehabilitación en Los Ángeles.

De acuerdo con la información, el joven murió la tarde de este domingo, la familia confirmó el fallecimiento del también modelo, pero pidió privacidad para llevar este terrible momento por el que están pasando.

¿De qué murió el hijo de Cindy Crawford?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte de Presley Gerber, ya que la autopsia se sigue realizando.

Se sabe que Presley habló, previo a su muerte, abiertamente sobre los desafíos de la salud mental y las adicciones, incluyendo ataques de pánico y una lucha de años con el uso de drogas.

Se espera que en las próximas horas se de a conocer la causa verdadera de la muerte del hijo de la modelo y el empresario.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford ı Foto: IG @presleygerber

¿Quién es Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Presley Gerber nació el 2 de julio de 1999, en Brentwood, California. Es el primer hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, quien es cofundador de Casamigos Tequila y propietario de cadenas de bares y restaurantes.

Creció en un entorno privilegiado en Malibu junto a su hermana menor, la modelo y actriz Kaia Gerber.

Su padre tiene ascendencia judía rusa/ashkenazí y su madre, principalmente inglesa, escocesa, irlandesa, danesa y alemana. Asistió a la Malibu High School, de donde se graduó en 2017.

Desde adolescente mostró interés por la fotografía y el modelaje. Fue fichado por IMG Models a los 15 años y debutó en la pasarela en 2016 en un desfile de Moschino en Los Ángeles. Pronto trabajó para marcas de prestigio como Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Balmain, Tommy Hilfiger, Burberry y Armani, además de editoriales en publicaciones como CR Fashion Book, Vogue Paris y GQ Style. También participó en una recreación del famoso anuncio de Pepsi de su madre de 1992.

Paralelamente desarrolló su faceta como fotógrafo aficionado, compartiendo su trabajo en Instagram como influencer con más de 144 mil seguidores.

En diciembre de 2019 fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. En 2020 se tatuó “MISUNDERSTOOD” en la cara y luego se lo retiró. En años posteriores compartió en podcasts su experiencia, sus tratamientos y su deseo de ayudar a otros que atravesaran situaciones similares. Su hermana Kaia también se refirió públicamente a la larga lucha de él con la adicción.

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