Inauguran el Museo de Arte Narrativo de George Lucas; estos son los 5 imperdibles

Un óculo aparece entre dos entradas de patio al Museo Lucas de Arte Narrativo durante una vista previa del museo el lunes 31 de agosto de 2026 en Los Ángeles.

George Lucas, creador de “Star Wars”, calificó su Museo Lucas de Arte Narrativo como un “templo del arte del pueblo” y un proyecto que “casi rompió mi voluntad.” Diecisiete años después de haber sido concebido por primera vez, abrirá al público el martes en Los Ángeles.

La institución de mil millones de dólares en Exposition Park, cerca de su alma mater, la Universidad del Sur de California, se ha convertido en una obra de vida para él y su esposa y cofundadora, la empresaria Mellody Hobson. Sus galaxias de galerías están casi enteramente llenas de sus propias colecciones.

Lucas, de 82 años, tiene un amor por hacer cosas que se supone que son imposibles. El proyecto fue concebido inicialmente para San Francisco y Chicago y alcanzó la fase inicial de diseño en ambas ciudades antes de que Lucas fuera “expulsado”, como él mismo dijo. El museo de Los Ángeles mezcla el trabajo de pintores populistas, ilustradores comerciales y artistas de cómic con el tipo de artistas plásticos más asociados a los grandes museos.

"Is it fine art? No, it's finer art." - George Lucas pic.twitter.com/BIX5ZmzIeJ — Lucas Museum of Narrative Art (@lucasmuseum) September 4, 2026

Aquí tienes un vistazo a cinco cosas que debes asegurarte de ver en una visita.

¡Arrasa, princesa!

En el considerable espacio verde que rodea el museo, los visitantes verán estatuas que incluyen una escultura de la princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher, en bikini metálico, estrangulando a Jabba the Hutt, una escena de “El retorno del Jedi” de 1983.

Titulado “The Hutt Slayer” y encargado para el espacio, es uno de los pocos inevitables guiños a “Star Wars” dentro y alrededor del museo, pero esa galaxia lejana representa solo una pequeña fracción de sus colecciones y exposiciones iniciales.

La exposición inaugural “Star Wars in Motion” muestra los vehículos usados en la trilogía original y en las precuelas dirigidas por Lucas. Un caza estelar de Naboo cuelga en un lugar más permanente en el vestíbulo de su biblioteca. Un paseo por los senderos entre la hierba también ofrecerá vistas de estatuas de Yoda, Grogu y Padmé Amidala de Natalie Portman.

Banksy, muy por encima de la calle

El museo está lleno de pinturas de artistas como Norman Rockwell, que durante mucho tiempo han sido considerados lo contrario de lo moderno. Pero no le falta contenido más joven y moderno.

En una galería de quinta planta, nada fácil de encontrar, hay dos paredes de murales plantillados del esquivo y aparentemente recientemente “desenmascarado” artista urbano británico Banksy, que trabajó personalmente con Lucas en sus contribuciones a la institución.

La obra, cuya presencia se anunció en las últimas semanas antes de la apertura del museo, incluye la imagen familiar de una niña soltando un globo en forma de corazón.

Cerca hay murales activistas de artistas como Judith Baca y Diego Rivera.

The Lucas Museum has built an unparalleled collection of Banksy artworks. Many are well loved iconic pieces alongside never before seen acquisitions direct from the artist's studio. pic.twitter.com/Qu6EvS0AOm — Lucas Museum of Narrative Art (@lucasmuseum) August 31, 2026

No olvides mirar hacia el Oculus

El gran y ondulante edificio del arquitecto Ma Yansong casi parece flotar alrededor y envolver las estructuras circundantes, incluido el Coliseo Conmemorativo de Los Ángeles.

Lo ha comparado con una nube, y quizá su lugar característico sea una abertura en esa nube, un óculo en el centro de la cúpula sobre la plaza principal que parece casi celestial.

Un autorretrato raro pero familiar de Frida Kahlo

Un retrato de Frida Kahlo colgado en un lugar destacado de las galerías de la cuarta planta del museo resultará tan familiar para muchos visitantes como algunas de las obras de arte de superhéroes que la rodean. Pero eso desmiente lo especial que es. Eso por sí solo puede hacer que una visita merezca la pena para sus devotos.

El “Autorretrato Dedicado al Dr. Eloesser” de 1940 fue adquirido por el Museo Lucas en 2020 y se convirtió en uno de los pocos retratos de este tipo de la artista que se conservan fuera de su México natal.

Perros jugando al póker muestran las cartas altas y bajas del museo

En una perfecta encapsulación de la fusión del museo entre arte alto y bajo arte, a solo unos pasos del retrato de Kahlo está el “Poker Game” de Cassius Marcellus Coolidge de 1894, que muestra a un grupo de perros jugando a las cartas.

A menudo considerada la cima del arte de bar barato y kitsch, es la primera de una serie de 18 pinturas al óleo sobre el tema de la artista estadounidense. Recibe una nueva y elevada vista en un museo especializado en ello.

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