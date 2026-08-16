Roban cuatro obras de Antonello da Messina en museo de Sicilia, Italia, durante feriado

Fotografía ilustrativa de una persona mirando el sitio web del museo de Messina, donde se aprecia la imagen de una obra del pintor renacentista Antonello de Messina, con los paneles robados.

Cuatro obras atribuidas al pintor renacentista Antonello da Messina fueron robadas la noche del sábado del Museo Regional de Messina (MuMe), en Sicilia, Italia, durante el feriado de Ferragosto, mientras la ciudad celebraba las festividades de la Asunción de María.

El robo ocurrió alrededor de las 22:00 horas (local), de acuerdo con la directora del museo, Marisa Mercurio, quien informó a la agencia ANSA que los responsables lograron superar los sistemas de seguridad del recinto.

La policía y la fiscalía de Messina abrieron una investigación para determinar cómo ingresaron los ladrones y establecer su identidad.

Obras del siglo XV, las robadas del Museo

Entre las piezas sustraídas se encuentran tres de los cinco paneles que sobreviven del Políptico de San Gregorio, una obra realizada en 1473.

El retablo fue creado originalmente con seis tablas para el monasterio de San Gregorio, destruido por el terremoto que devastó Messina en 1908.

🇮🇹🖼 Roban las obras de un famoso pintor renacentista en un museo italiano



Cuatro obras de valor incalculable del artista Antonello da Messina fueron robadas del Museo Regional Interdisciplinario de Mesina (MuMe), en Sicilia. Una de ellas se encontraba en una vitrina protegida.… pic.twitter.com/3RkIexStxs — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 16, 2026

De acuerdo con Reuters, los responsables retiraron cinco paneles del conjunto, pero abandonaron dos en un muro situado en el exterior del museo, por lo que finalmente cuatro piezas fueron llevadas del recinto.

La cuarta obra sustraída es una pequeña pintura de doble cara, retirada de una vitrina de seguridad. Una de sus caras muestra a la Virgen con el Niño y un fraile franciscano, mientras que la otra representa a Cristo después de su muerte.

Thieves stole four works attributed to Renaissance painter Antonello da Messina from the regional museum in the city of Messina in Sicily during the Italian Ferragosto holiday, cultural officials and Italian media said. https://t.co/yRflJK7qNH pic.twitter.com/DAKsfsFAhf — CNN International (@cnni) August 16, 2026

La pieza perteneció a la colección Wilhelm Soldan y fue adquirida por la Región de Sicilia a través de Christie’s en 2003, cuando fue atribuida a Antonello.

Robo por encargo, la principal hipótesis

Por su parte, investigadores analizan entre sus principales líneas de investigación la posibilidad de que se trate de un robo por encargo destinado al mercado ilícito de arte, informó ANSA.

Un colpo clamoroso ha squarciato la serenità di un tranquillo Ferragosto al Museo Regionale "Accascina" di Messina. I ladri hanno rubato opere di Antonello Da Messina.



Mentre la maggior parte dei messinesi stava festeggiando la Vara dedicata alla Madonna Assunta o si trovava in… pic.twitter.com/k9SkuVpvn9 — Repubblica (@repubblica) August 16, 2026

Lynda Albertson, especialista en delitos contra el patrimonio artístico, señaló a La Repubblica que el reconocimiento internacional de las obras dificulta su venta mediante canales legales.

El caso ocurre pocos días después de que la policía italiana recuperara en Parma tres pinturas de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir y Henri Matisse, robadas en marzo.

El robo también se produce meses después de que el gobierno italiano adquiriera por 14.9 millones de dólares en Sotheby’s la obra Ecce Homo, de Antonello da Messina, lo que incrementó la atención sobre el pintor siciliano.

Con información de Reuters y The Associated Press.

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