Roban cuatro obras de Antonello da Messina en museo de Sicilia, Italia, durante feriado

Cuatro obras atribuidas al pintor renacentista Antonello da Messina fueron robadas la noche del sábado del Museo Regional de Messina (MuMe), en Sicilia, Italia, durante el feriado de Ferragosto, mientras la ciudad celebraba las festividades de la Asunción de María.
El robo ocurrió alrededor de las 22:00 horas (local), de acuerdo con la directora del museo, Marisa Mercurio, quien informó a la agencia ANSA que los responsables lograron superar los sistemas de seguridad del recinto.
La policía y la fiscalía de Messina abrieron una investigación para determinar cómo ingresaron los ladrones y establecer su identidad.
Obras del siglo XV, las robadas del Museo
Entre las piezas sustraídas se encuentran tres de los cinco paneles que sobreviven del Políptico de San Gregorio, una obra realizada en 1473.
El retablo fue creado originalmente con seis tablas para el monasterio de San Gregorio, destruido por el terremoto que devastó Messina en 1908.
De acuerdo con Reuters, los responsables retiraron cinco paneles del conjunto, pero abandonaron dos en un muro situado en el exterior del museo, por lo que finalmente cuatro piezas fueron llevadas del recinto.
La cuarta obra sustraída es una pequeña pintura de doble cara, retirada de una vitrina de seguridad. Una de sus caras muestra a la Virgen con el Niño y un fraile franciscano, mientras que la otra representa a Cristo después de su muerte.
La pieza perteneció a la colección Wilhelm Soldan y fue adquirida por la Región de Sicilia a través de Christie’s en 2003, cuando fue atribuida a Antonello.
Robo por encargo, la principal hipótesis
Por su parte, investigadores analizan entre sus principales líneas de investigación la posibilidad de que se trate de un robo por encargo destinado al mercado ilícito de arte, informó ANSA.
Lynda Albertson, especialista en delitos contra el patrimonio artístico, señaló a La Repubblica que el reconocimiento internacional de las obras dificulta su venta mediante canales legales.
El caso ocurre pocos días después de que la policía italiana recuperara en Parma tres pinturas de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir y Henri Matisse, robadas en marzo.
El robo también se produce meses después de que el gobierno italiano adquiriera por 14.9 millones de dólares en Sotheby’s la obra Ecce Homo, de Antonello da Messina, lo que incrementó la atención sobre el pintor siciliano.
Con información de Reuters y The Associated Press.
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