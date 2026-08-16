Rusia y Ucrania intercambian ataques masivos con drones y misiles

Bomberos trabajan en un mercado incendiado en la región controlada por Rusia de Donestk, en Ucrania.

Rusia y Ucrania intercambiaron este domingo una nueva oleada de ataques aéreos, con misiles y drones que dejaron al menos seis muertos en territorio ruso y cinco en Ucrania, además de daños en infraestructura industrial y civil.

En Ucrania, un ataque ruso contra Kryvyi Rih, ciudad natal del presidente Volodímir Zelenski, alcanzó la planta siderúrgica ArcelorMittal Kryvyi Rih, la mayor productora de acero del país.

Las autoridades reportaron dos muertos y 14 heridos.

Bomberos trabajan para contener un incendio en un mercado en Kiev, Ucrania, tras un ataque ruso. ı Foto: Reuters

La empresa informó que los daños afectaron instalaciones relacionadas con la generación de energía y los altos hornos, por lo que parte de sus operaciones quedó suspendida.

Además, misiles rusos provocaron incendios en distintos puntos de Kiev, donde seis personas resultaron heridas. Entre los sitios afectados estuvo un mercado de libros cercano a la estación de metro Pochaina.

En la región de Zaporiyia, un ataque contra una vivienda dejó dos personas muertas, mientras que otra persona falleció en la ciudad de Sumy.

Ruinas de un mercado en la zona controlada por Rusia de Donestk, en Ucrania, tras un ataque ucraniano. ı Foto: Reuters

Ataques ucranianos dejan 6 muertos en Rusia

Por su parte, Ucrania lanzó cientos de drones contra Rusia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas destruyeron 822 aparatos durante la noche, mientras el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, indicó que cerca de 600 drones fueron detectados en dirección a la capital.

En la región de Moscú murió un hombre de 83 años después de que un dron impactara una vivienda, según el gobernador Andrey Vorobyov.

Columnas de humo detrás de una fila de hogares en Koledino, en Moscú, Rusia, tras un ataque ucraniano. ı Foto: Reuters

Un ataque también provocó un incendio en un almacén de Wildberries, uno de los principales minoristas de comercio electrónico de Rusia.

En Rostov, más de 150 drones atacaron tres localidades y causaron cinco muertes, de acuerdo con el gobernador regional, Yury Slyusar.

Asimismo, el Ejército ucraniano afirmó haber atacado una instalación relacionada con la producción de combustible para misiles en Rostov. Moscú, por su parte, sostuvo que sus fuerzas atacaron objetivos de la industria militar ucraniana en Kiev.

Ruinas de un mercado en la zona controlada por Rusia de Donestk, en Ucrania, tras un ataque ucraniano. ı Foto: Reuters

En paralelo, Rumania derribó un dron que ingresó a su espacio aéreo durante los ataques. El Ministerio de Defensa rumano informó que un F-18 español, integrado a la misión de vigilancia aérea de la OTAN, destruyó el aparato a las 05:01 horas. Las autoridades no determinaron su procedencia, aunque un portavoz de la alianza indicó que parecía ser ruso.

El incidente constituye el cuarto ingreso de un dron al espacio aéreo rumano reportado este año.

Con información de Reuters y The Associated Press.

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