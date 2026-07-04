Ucrania niega caída de Kostiantynivka; acusa a Rusia de difundir desinformación

Rusia anunció la toma de Kostiantynivka (izq.); fuerzas ucranianas (der.) negaron que esto sea verdad.

Ucrania negó este sábado que la estratégica ciudad de Kostiantynivka, en la región oriental de Donetsk, haya sido tomada por las fuerzas rusas, un día después de que el Kremlin anunciara la supuesta conquista total de la localidad, considerada una pieza clave del sistema defensivo ucraniano en el Donbás.

El portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Kovalev, aseguró al diario Pravda que las tropas ucranianas mantienen sus posiciones y continúan resistiendo tanto los ataques en los alrededores como la presencia de pequeños grupos de sabotaje dentro de la ciudad.

Soldados ucranianos recorren la región de Kostiantynivka, en Donestk, tras un ataque ruso, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

“Durante el 3 de julio, el enemigo llevó a cabo 11 operaciones de asalto, pero no obtuvo ningún éxito. En cambio, el enemigo, y no por primera vez, recurre a la difusión de desinformación y noticias falsas por parte de sus más altos funcionarios”, afirmó el mando militar.

Kovalev añadió que “los defensores ucranianos siguen manteniendo sus posiciones en las líneas designadas” y sostuvo que, aunque la situación es complicada, permanece bajo control de las fuerzas de defensa del país.

Rusia dijo el viernes que concretó la toma de Kostiantynivka en la región de Donetsk, eje clave del avance militar ruso en el este de Ucrania. ı Foto: Reuters

Rusia anunció el viernes la toma de Kostiantynivka

La negativa ucraniana contrasta con el anuncio realizado el viernes por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien informó que Kostiantynivka había sido “completamente tomada” tras una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov.

Un soldado ruso despliega una bandera dentro de las ruinas de un edificio en Kostiantynivka, en Donestk, Ucrania. ı Foto: Reuters

“La ciudad había sido convertida de facto en una fortaleza inexpugnable a la vista del régimen de Kiev, pero gracias al heroísmo de nuestros militares ha sido totalmente liberada”, declaró Peskov.

Hasta antes del anuncio ruso, diversos reportes internacionales señalaban que los combates ya habían alcanzado sectores urbanos de Kostiantynivka, aunque sin confirmar una captura total.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, se reunió con altos mandos militares de su país, donde se anunció la toma de Kostiantynivka. ı Foto: Reuters

Reuters informó a finales de junio que pequeños grupos de soldados rusos intentaban infiltrarse en la periferia de la ciudad, mientras mandos ucranianos aseguraban que sus fuerzas contenían esos avances.

Kostiantynivka, situada a unos 24 kilómetros de Kramatorsk, forma parte del denominado “cinturón de fortalezas” que sostiene la defensa ucraniana en Donetsk.

Su eventual caída abriría una ruta hacia otras ciudades estratégicas del este, como Sloviansk y la propia Kramatorsk, uno de los principales bastiones que aún controla Kiev en la región.

Con información de Reuters y Europa Press.

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